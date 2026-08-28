Gabon: 'Le RGPL est une réussite collective' dixit Louise Pierrette Mvono

Le Gabon compte désormais 3 518 621 habitants. C'est le résultat validé ce 27 août 2026 par la Cour Constitutionnelle. Une réussite collective du Recensement Général de la Population et des Logements soutient la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, qui dans un message solennel exprime toute sa gratitude au Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, aux agents recenseurs et bien d'autres...

Au lendemain de la présentation des résultats du Recensement Général de la Population et des Logements (RGPL), je tiens à exprimer, au nom du Bureau Central du Recensement, du Ministère de la Planification et de la Prospective, ainsi qu'en mon nom propre, ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette opération d'envergure nationale.

Je remercie tout particulièrement Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement dont l'engagement constant et le soutien déterminant, notamment durant les phases de terrain les plus exigeantes, ont permis de conduire cette opération à son terme.

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J'associe à ces remerciements l'ensemble du Gouvernement, ainsi que les administrations mobilisées pour accompagner le bon déroulement du recensement. Je salue toutes celles et tous ceux qui ont ouvert leurs portes, accueilli les agents recenseurs et répondu à leurs questions.

La mobilisation s'est construite progressivement jusqu'à rassembler les populations, dans toute leur diversité, autour d'un objectif commun : mieux connaître le Gabon pour mieux préparer son avenir. Cette réussite appartient à toute la Nation.

Le RGPL est une réussite collective. Je rends également hommage aux agents recenseurs, chefs d'équipe, superviseurs, équipes techniques et administratives, autorités locales, forces de défense et de sécurité, opérateurs de téléphonie mobile, médias, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à informer, rassurer et mobiliser les populations.

J'adresse également une reconnaissance particulière aux missions diplomatiques et postes consulaires ainsi qu'aux associations et communautés étrangères, dont le concours a facilité la mobilisation des ressortissants étrangers vivant au Gabon.

Je remercie enfin nos partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et la Banque mondiale. Leur expertise et leur accompagnement ont contribué à renforcer la rigueur de l'opération, la qualité des données produites et l'atteinte d'un niveau de couverture satisfaisant.

La mobilisation nationale nous a permis de relever un défi majeur : la digitalisation du recensement. Dans un contexte marqué par des disparités d'accès à l'électricité et à Internet, ce choix était ambitieux. Grâce à l'engagement de tous, les résultats ont pu être établis deux mois seulement après la fin de la collecte, contre près de deux ans lors du précédent recensement de 2013.

Cette avancée témoigne de la capacité de notre pays à moderniser ses outils et à rendre l'action publique plus efficace. Mais la réussite d'un recensement ne se mesure pas seulement à la qualité des données produites.

Elle se mesure surtout à l'usage que nous en faisons. La présentation des résultats ouvre ainsi une nouvelle étape : celle de leur transformation en décisions, politiques publiques et investissements répondant aux besoins réels des populations.

J'invite, à cet égard, l'ensemble des administrations, des collectivités locales et des acteurs du développement à s'approprier pleinement ces données et à les intégrer dans la conception, la programmation et l'évaluation des politiques publiques.

Nous disposons désormais d'une connaissance plus précise de notre population, de sa répartition sur le territoire et des dynamiques qui la caractérisent.

Ces informations doivent éclairer nos choix et mieux orienter nos investissements en matière d'écoles, de centres de santé, d'eau, d'électricité, de logements, de routes et de services essentiels.

Ces résultats constituent également un outil majeur pour faire progresser la décentralisation et le développement territorial. Ils offrent un socle objectif pour mieux appréhender les besoins des territoires, orienter l'action publique et accompagner la mise en oeuvre du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), qui traduit en orientations et actions concrètes le projet de société du Chef de l'État, Bâtissons l'édifice nouveau.

Province par province, département par département, commune par commune, canton après canton les données du RGPL doivent désormais nous permettre de mieux planifier, mieux cibler et mieux investir, afin de rapprocher davantage les politiques publiques des réalités et des attentes de nos populations. Le RGPL nous dit où en est le Gabon.

À nous désormais, collectivement, de nous appuyer sur ces données pour construire le Gabon que nous voulons. À toutes les personnes vivant au Gabon, à toutes les équipes mobilisées et à l'ensemble de nos partenaires, je renouvelle ma profonde gratitude. Je vous remercie.

Louise Pierrette MVONO,

Ministre de la Planification et de la Prospective