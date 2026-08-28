Afrique: OCI - Le pays réaffirme son soutien à un État palestinien

Le Sénégal a pris part, ce jeudi à Djeddah, en Arabie saoudite, à la 23e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI). Le pays était représenté par Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Devant ses homologues, le chef de la diplomatie sénégalaise a réaffirmé la position constante de Dakar sur le dossier palestinien. Le Sénégal soutient les droits du peuple palestinien à un « État indépendant, juste et viable, coexistant en paix avec Israël, conformément au droit international », affirme la note publié par le ministère sur ses réseux sociaux.

Un nouveau Secrétaire général pour l'OCI

La session a également été marquée par un moment institutionnel majeur : l'élection à l'unanimité d'Ismail Ould Cheikh Ahmed au poste de Secrétaire général de l'organisation. Le diplomate mauritanien, âgé de 66 ans et ancien ministre des Affaires étrangères de son pays, succède au Tchadien Hissein Brahim Taha, dont le mandat prenait officiellement fin en novembre.

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Fort de plus de trois décennies d'expérience à l'ONU, notamment comme envoyé spécial pour le Yémen, il prend la tête d'une organisation qui rassemble 57 États membres. Au nom du président de la République et du gouvernement sénégalais, Cheikh Niang lui a adressé ses félicitations et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de son mandat.

Selon le communiqué du ministère, cette participation illustre l'attachement du Sénégal aux idéaux de paix, de solidarité et de coopération portés par l'OCI, à l'heure où l'organisation se penche sur les développements dans les territoires palestiniens occupés, notamment à Gaza et Al-Qods.