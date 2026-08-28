Sénégal: Saint François d'Assise, un modèle de générosité montré aux pèlerins

La vie et l'oeuvre de Saint François d'Assise ont été revisitées par les pèlerins de justice et de paix. Dans ce voyage de découverte et de prière, les pèlerins de justice et de paix ont été invités à prendre exemple sur Saint François d'Assise, qui a dédié sa vie au service des pauvres.

La deuxième étape du pèlerinage aux lieux saints de la Chrétienté a mené les pèlerins de justice et de paix au pied de la figure de François, à Assise. Dans cette cité religieuse, les pèlerins sénégalais se sont recueillis sur les tombes de Saint François, de Sainte Claire et de Saint Carlo Acutis.

Les pèlerins de justice et de paix ont découvert la vie et l'oeuvre de Saint François qui, issu d'une famille aisée, avait tout abandonné pour servir Jésus-Christ à travers les pauvres, après une révélation venue d'un crucifix qui lui aurait parlé en ces termes : « Répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines », nous raconte notre guide, Christian.

Depuis ce jour, François renonce à tout pour se consacrer à la reconstruction des églises. Des actes irréels à l'époque, selon notre guide, qui indique qu'il a été rejeté par son père.

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Après s'être recueillis auprès de ces saints, les pèlerins de justice et de paix ont assisté à la messe célébrée à la Basilique Sainte-Marie-des-Anges d'Assise, présidée par Monseigneur Paul Abel Mamba.

Dans son homélie, l'abbé Paul Ignace Tendeng invite les pèlerins à dénoncer l'injustice, qui se présente sous de multiples formes, et à changer de paradigme pour mieux vivre leur foi.