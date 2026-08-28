Afrique: Nicolas Jackson, le Lion le plus cher de l'histoire

Nicolas Jackson est en route pour Aston Villa où il doit passer sa visite médicale avant de signer son contrat. Selon plusieurs sources, Chelsea devrait récupérer 49,7 milliards de FCfa dans le cadre de ce transfert. Si l'opération est finalisée, il deviendrait le footballeur sénégalais le plus cher de l'histoire.

L'attaquant des Lions, Nicolas Jackson, s'apprête à battre un record historique sur le marché des transferts sénégalais. Son arrivée à Aston Villa s'inscrit dans une fin de mercato particulièrement animée pour le club anglais, qui se montre très actif à l'approche de la clôture du marché prévue le 1er septembre. Les Villans, qui sortent d'une excellente saison couronnée par une victoire en finale de l'Europa League, ont raté leur entame de saison.

Battu par le Paris Saint-Germain (2-1) en Supercoupe d'Europe, Aston Villa s'est ensuite lourdement incliné (0-4) lors de la première journée de la Premier League.

Depuis, le club entraîné par Unai Emery, qui a perdu plusieurs joueurs précieux comme Rodgers (Chelsea), Tielemans (Manchester United)..., s'active dans le marché des transferts. L'arrivée de Nicolas Jackson s'inscrit dans cette volonté de réagir rapidement et de renforcer l'équipe avant la fermeture du mercato.

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Selon Nizaar Kinsella, reporter de la Bbc, Nicolas Jackson va conclure un accord pour un transfert définitif à Aston Villa pour un montant de 65 millions de Livres sterling, soit environ 49,7 milliards de FCfa. L'officialisation du transfert reste conditionnée à la réussite de sa visite médicale. Si le transfert est confirmé à ce montant, Jackson deviendra le joueur sénégalais le plus cher de l'histoire.

Le record est actuellement détenu par Kalidou Koulibaly. Lors de son départ de Naples pour Chelsea en 2022, le défenseur sénégalais avait coûté environ 41,9 millions d'euros, soit 27,4 milliards de FCfa aux Blues. Sadio Mané occupe la deuxième place. En 2016, Liverpool avait déboursé environ 41,2 millions d'euros, soit 27 milliards de FCfa, pour s'attacher les services de l'attaquant sénégalais en provenance de Southampton.

Nicolas Jackson s'apprête donc à établir un nouveau record, même si ceux d'Ibrahim Mbaye (Psg) et Malick Diouf (West Ham), en attente de confirmation, pourraient prochainement bouleverser ce classement.