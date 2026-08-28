Afrique: Mamadou Sarr à la relance à la Real Sociedad

La Real Sociedad tient sa priorité de l'été. Le club basque a officialisé l'arrivée du défenseur central sénégalais Mamadou Sarr, prêté par Chelsea pour toute la saison 2026/2027, sans option d'achat. Le joueur de 20 ans portera donc les couleurs des derniers vainqueurs de la Coupe du Roi jusqu'en juin 2027.

« La Real Sociedad et le Chelsea FC ont convenu du prêt de Mamadou Sarr jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Mamadou Sarr (Martigues, 2005) est un défenseur central droitier capable d'évoluer des deux côtés de la charnière ; international sénégalais, il a déjà remporté la Coupe d'Afrique et disputé la Coupe du Monde 2026 malgré son jeune âge. Son physique imposant et sa vision du jeu apporteront une réelle plus-value à l'équipe dès le premier jour », a annoncé ce 28 aout 2026, le club espagnol.

Sans la moindre recrue jusque-là et limité financièrement comme beaucoup de clubs espagnols, le club dirigé par l'entraîneur américain Pellegrino Matarazzo cherchait un défenseur central depuis plusieurs semaines. Le secteur avait déçu lors des deux premiers matchs de championnat, perdus face au Betis (0-1) puis largement contre le Real Madrid (4-1).

Retrouver du temps de jeu

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Pour Mamadou Sarr, cette arrivée en Espagne répond avant tout à un besoin de jouer régulièrement. Après avoir quitté Strasbourg, où il a été formé, pour Chelsea, l'international sénégalais (8 sélections) n'a pas réussi à s'imposer chez les Blues, ne totalisant que 7 apparitions lors de la 2e partie de saison passée. Une situation qui l'a empêché de peser lors de la Coupe du Monde aux États-Unis avec le Sénégal, où il est resté sur le banc lors des quatre matchs des Lions.

Alors que l'équipe nationale entame une nouvelle ère sous Patrick Vieira, qui devrait être le nouveau sélectionneur, retrouver du rythme à la Real Sociedad pourrait aider Mamadou Sarr à s'imposer chez les Lions. En Liga et en Ligue Europa cette saison, il pourrait notamment former une charnière prometteuse avec le jeune international espagnol Jon Martín, déjà cadre à Anoeta.