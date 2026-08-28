Madagascar: Meurtres à Ambohimanga - L'identification d'un véhicule mène aux arrestations

Tous les suspects dans l'affaire du meurtre des deux jeunes femmes de Manjakaray ont été arrêtés. Ils doivent être présentés au parquet la semaine prochaine.

Toutes les personnes suspectées d'être impliquées dans le meurtre de Stéphanie et Haingotiana ont été interpellées. Je ne peux pas pour l'instant révéler leur nombre, qui est supérieur à deux mais inférieur à dix. Aucune femme ne figure parmi elles. Le défèrement aura lieu la semaine prochaine et une rencontre avec la presse est prévue. La vidéo choquante diffusée sur Facebook, montrant l'une des victimes et le visage d'un suspect, était celle que les enquêteurs ont découverte. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai divulguée », a confié hier une source judiciaire digne de confiance, interrogée sur le meurtre des deux jeunes femmes de Manjakaray.

L'identification du véhicule utilisé par les meurtriers présumés a permis aux enquêteurs de progresser dans leurs investigations. Les familles des victimes ont exprimé leur douleur, mais aussi leur gratitude envers les autorités et les proches qui les ont soutenues.

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La famille de Vololoniaina Haingotiana Rasamison a confirmé que l'autopsie avait révélé des violences sexuelles. Selon ses proches, la jeune femme aurait résisté avant d'être agressée, des violences qui auraient conduit à son décès. Face aux commentaires circulant sur les réseaux sociaux, la famille a choisi de garder le silence et de s'en remettre à la justice.

Preuves

La famille a expliqué que les enquêteurs lui avaient présenté des éléments matériels liés au véhicule ayant transporté les deux jeunes femmes dans la soirée du vendredi 21 août, dernier moment où elles avaient été vues vivantes.

De son côté, la famille de Stéphanie Mickaella Israël Nohasoavina a exprimé sa gratitude à tous ceux qui se sont mobilisés pour les recherches et lui ont témoigné leur solidarité. Elle a adressé ses remerciements aux institutions, aux responsables religieux ainsi qu'aux amis et aux proches pour leur réconfort et leur soutien. La famille dit également faire confiance à la justice et aux autorités compétentes pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Selon des sources proches du dossier, les suspects seraient des connaissances des victimes. Les enquêteurs affirment disposer de plusieurs éléments de preuve, dont une vidéo retrouvée dans le téléphone de l'un des suspects, qui montrerait les violences infligées aux deux jeunes femmes ainsi que leur mise à mort. Parmi les personnes interpellées figure un mineur de 17 ans.

Stéphanie et Haingotiana, portées disparues le vendredi 21 août, ont été retrouvées mortes le dimanche 23 août à Andranomatsatso, Ambohimanga Rova.