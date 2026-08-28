Madagascar: Carburant - L'État sécurise l'approvisionnement en gasoil

Un accord entre l'État et les opérateurs pétroliers vise à sécuriser l'approvisionnement en gasoil, dans l'attente de l'arrivée des prochaines cargaisons.

L'approvisionnement du pays en gasoil se renforce. Une convention de collaboration a été signée hier, 27 août, au ministère chargé de l'Énergie, entre la State Procurement of Madagascar et quatre compagnies pétrolières du secteur aval. L'accord porte sur la mise à disposition de volumes de gasoil afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché malgache jusqu'à l'arrivée des prochaines cargaisons.

Galana Distribution Pétrolière, Jovena, TotalEnergies Madagascar et Vivo Energy Madagascar sont les quatre sociétés concernées par cette convention. Deux opérations ont été convenues. La première prévoit le prêt de 20 millions de litres de gasoil par la State Procurement of Madagascar aux opérateurs pétroliers. La seconde porte sur la vente de 40 millions de litres de gasoil de la société publique au secteur pétrolier.

Les 20 millions de litres représentent environ une semaine de consommation, compte tenu de la hausse de la demande durant la haute saison. Ce volume doit notamment permettre aux distributeurs de maintenir leurs stocks et d'assurer la distribution sur l'ensemble du territoire.

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Disponibilité

Cette situation fait suite à l'arrivée simultanée de deux navires au port de Toamasina. L'un transportait la cargaison de la State Procurement of Madagascar, tandis que l'autre était affrété par les opérateurs pétroliers. Le déchargement prioritaire du navire de l'État a empêché, dans l'immédiat, le second de procéder à ses opérations. Afin d'éviter toute perturbation de l'approvisionnement, les acteurs du secteur ont donc décidé de mettre en place cet accord.

Le navire affrété par les professionnels du secteur doit transporter environ 50 kilotonnes de carburant. Dans l'attente de son déchargement, la coopération avec la State Procurement of Madagascar doit permettre de couvrir les besoins du marché. Le principe d'une collaboration entre l'État et les opérateurs pétroliers n'est d'ailleurs pas nouveau. Les deux parties peuvent se soutenir lorsque les stocks de l'une ou de l'autre sont insuffisants.

Selon Marc Renauld, directeur général de Galana Madagascar et président du Groupement pétrolier de Madagascar, cette démarche vise avant tout à garantir la disponibilité du produit. Le gasoil importé par la State Procurement of Madagascar est présenté comme conforme aux exigences de qualité, notamment en matière de teneur en soufre.

Pour les consommateurs, aucune incidence sur les prix à la pompe n'est annoncée. Les responsables du secteur indiquent que les tarifs restent inchangés. L'Office malgache des hydrocarbures doit continuer à suivre l'évolution du marché et à veiller au respect de la concurrence.

Par ailleurs, un navire transportant de l'essence est attendu au début du mois de septembre. L'objectif affiché reste de maintenir un approvisionnement régulier et de favoriser une concurrence susceptible de conduire à une meilleure adéquation des prix avec les réalités du marché.

La coopération entre la State Procurement of Madagascar et les distributeurs s'inscrit ainsi dans une logique de sécurisation du marché, alors que les autorités cherchent à prévenir toute rupture d'approvisionnement en carburant sur le territoire.