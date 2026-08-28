Madagascar: Circulation - La rue d'Andrefan'Ambohijanahary réparée

La route d'Andrefan'Ambohijanahary, en face de Galana, a retrouvé une chaussée en meilleur état après plusieurs semaines de dégradation. Les travaux de réhabilitation ont permis de reprendre les parties abîmées, qui compliquaient jusque-là la circulation sur cet axe très fréquenté. Pendant plusieurs semaines, les usagers ont dû composer avec une chaussée dégradée. Les véhicules ralentissaient au niveau des zones endommagées, avec des répercussions sur la fluidité de la circulation, particulièrement aux heures de pointe.

La réhabilitation a également concerné les caniveaux et les conduites d'eau situées sous la route. Ces interventions sont importantes pour limiter les risques de nouvelles dégradations liées notamment à l'évacuation des eaux. La circulation est désormais plus aisée sur la portion réhabilitée. Pour les automobilistes qui empruntent régulièrement cet axe, cette amélioration met fin à plusieurs semaines de difficultés.

Reste toutefois une interrogation : combien de temps cette chaussée restera-t-elle en bon état ? La dégradation rapide observée ces dernières semaines pousse les usagers à attendre une réparation qui puisse résister dans la durée. L'état des caniveaux et des conduites d'eau sera notamment déterminant pour préserver la chaussée. Une route remise en état aujourd'hui devra encore supporter le passage quotidien des véhicules et les conditions climatiques.

Après plusieurs semaines de dégradation, Andrefan'Ambohijanahary retrouve donc une chaussée plus praticable. Désormais, c'est dans le temps que se mesurera la réussite de cette réhabilitation.

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