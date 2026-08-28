Madagascar: Fesival sôrogno - Les cultures, le sport et l'économie se retrouvent à Ambanja

La 27e édition du Festival Sôrogno met le cacao au coeur des festivités à Ambanja. Culture, économie et sport rythmeront les quatre jours de l'événement.

Ambanja, capitale malgache du cacao, s'apprête à vibrer au rythme de la 27e édition du Festival Sôrogno. Devenu un rendez-vous incontournable, l'événement porte depuis 26 ans l'ambition de valoriser l'identité culturelle, sportive et, désormais, économique du Sambirano.

Depuis sa création, le Festival n'a jamais connu d'interruption, malgré les difficultés rencontrées dans son organisation et les différentes crises traversées par le pays au fil des années.

Le terme « Sôrogno » renvoie à la mer, plus précisément au mouvement des marées, entre marée haute et marée basse. Cette image symbolise également l'ambition du festival d'accompagner la progression et le développement de la région du Sambirano.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'origine, trois grandes dimensions structurent cet événement, à savoir la culture, l'économie et le sport. Durant les 26 premières éditions, les activités culturelles et sportives ont largement dominé la programmation. Pour cette 27e édition, le comité veut rééquilibrer la formule en donnant une place beaucoup plus importante à l'économie.

Et puisque le cacao constitue l'une des principales identités économiques d'Ambanja, le Festival entend désormais lui accorder une place centrale. C'est pourquoi une foire économique est organisée dans le cadre de l'événement. L'initiative n'est pas totalement nouvelle. Une première expérience avait été menée en 2017, année qui avait notamment contribué à l'implantation du Conseil national du cacao à Ambanja.

Cette année, l'objectif est de renforcer cette dimension économique. Plusieurs entreprises ont répondu à l'appel du comité et viennent présenter leurs produits et leurs savoir-faire pendant les quatre jours de fête. Des universités participent également à l'événement afin d'accompagner les jeunes récemment admis au baccalauréat dans leur orientation et leur choix de parcours universitaires.

Méga-concert

Hier, une conférence organisée sous forme d'atelier s'est tenue à l'hôtel Palma Nova autour de deux thématiques particulièrement actuelles : « Culture et valorisation du cacao » et « Délinquance juvénile ». À travers cette seconde thématique, les organisateurs souhaitent ouvrir le débat sur une question qui préoccupe de plus en plus actuellement la société.

Sur le plan sportif, les activités ont déjà débuté depuis près d'un mois, aussi bien dans le Haut que dans le Bas-Sambirano. Le football, discipline traditionnellement très populaire dans le district, a été rejoint par le basketball. Cette édition innove également avec l'organisation d'une course de semi-marathon.

La culture et la musique resteront évidemment au coeur du Festival. De nombreux artistes se succéderont sur la scène du stade municipal d'Ambanja pour animer les spectacles nocturnes durant les quatre jours de festivités.

Le traditionnel carnaval a donné le coup d'envoi du Festival, hier, suivi d'une soirée dansante prévue à Palma Nova, avec Din Rotsaka et Docteur Love.

Vendredi après-midi, place à la danse traditionnelle avec une représentation destinée à mettre en valeur le patrimoine culturel des Sakalava Bemazava, notamment à travers la « rebika » (danse de roi), « Maganja »... Vendredi, samedi et dimanche, les artistes se succéderont sur la scène du stade d'Ambanja pour des spectacles nocturnes. Parmi les noms annoncés figurent notamment Anicette, Kayo 504, LC Barbo Jalengo, Luco Kininike, Tence Mena, Basta Lion, Rijade, Tony Jah de La Réunion et Jahidy de Mayotte...

La scène locale sera également mise à l'honneur avec la participation du jeune artiste en vogue, fils d'Ambanja, Barbo Dihy. Tandis que dimanche, Dady Love, précédé de Maman Tsôlôlô, clôturera en beauté la programmation musicale de cette édition.

La dernière journée sera par ailleurs marquée par un combat de morengy traditionnel, une discipline qui constitue une autre expression du patrimoine sportif et culturel de la région. Deux affiches sont au programme, en l'occurrence Double Bôlô contre Deba Ambodipô, puis Armand Boîte Noire face à Lalin Tetateta.

« Ambanja est la capitale du cacao à Madagascar. Cette identité particulière constitue notre principale motivation. C'est elle qui nous pousse, en tant que comité d'organisation, à aimer et à valoriser notre ville à travers ce festival », explique le secrétaire général du comité d'organisation, Dr Malaza Ramahaimananjato.