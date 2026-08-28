Madagascar: Conférence budjétaire regionale - Les priorités mises en avant

La conférence budgétaire régionale, organisée en vue de l'élaboration de la loi de finances 2027 pour Atsimo Andrefana, s'est tenue hier dans la grande salle de la Région, à Mitsinjo Betanimena.

Les services déconcentrés, les représentants des collectivités, les opérateurs économiques, les organisations de la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers ont pris part à la réunion.

La direction régionale de l'Économie et des Finances a adopté une méthode peu habituelle en invitant directement les participants à exprimer, à main levée, leurs besoins prioritaires. Prévue pour durer trois heures, de 9 heures à midi, la réunion s'est finalement prolongée de près de deux heures.

La réhabilitation des canaux d'irrigation, notamment sur l'axe nord de Toliara, a figuré parmi les principales demandes. Le directeur régional de l'Agriculture a indiqué que la prise de Bevoay avait récemment été désensablée. Il a toutefois insisté sur la nécessité de mieux gérer l'utilisation de l'eau, les canaux ayant également été débouchés.

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Une révision des taxes douanières, notamment au port de Toliara, a également été réclamée. La réhabilitation de la piscine naturelle de Bezaha, déjà demandée à plusieurs reprises lors de précédentes conférences budgétaires en vue de son exploitation touristique, a de nouveau été évoquée.

La direction régionale de la Communication et de la Culture a demandé des connexions internet pour ses délégations dans les districts. La direction de la Population a, pour sa part, sollicité un financement pour le déploiement de centres de prise en charge à Beroroha et Benenitra. L'organisation régionale de la société civile a également demandé la mise à disposition d'un bureau.