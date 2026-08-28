Madagascar: Consommation - Le prix du riz importé stagne

L'Exécutif a annoncé la détaxation du riz importé afin de soulager les ménages durant la période de soudure. Sur les marchés, les consommateurs n'en ressentent pas encore les effets.

Une semaine après l'annonce de la détaxation du riz de luxe importé, les prix restent quasiment inchangés sur les marchés. « Cette mesure n'a même pas d'effet sur le prix. Le kilo de riz de luxe se vend encore à 2 700 ariary, comme auparavant », s'étonne Liana Ramisason, une mère de famille qui a effectué ses achats dans une épicerie à Ampasampito, hier.

À Anosibe, les tarifs pratiqués par les grossistes n'ont pas non plus connu d'évolution notable. « Il y a une légère baisse de l'ordre de 5 000 ariary par sac de 50 kg», note Jean-Baptiste Randrianimanana, grossiste à Anosibe. Le prix du sac de riz « stock » est d'abord passé de 96 000 à 120 000 ariary après l'application de 20% de droits de douane et de 5 % de TVA. Ces derniers jours, il s'est légèrement replié pour atteindre 114 000 ariary.

Quant au riz de luxe, initialement vendu à 105 000 ariary, son prix a grimpé à 130 000 ariary avant de se stabiliser autour de 125 000 ariary.

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« Nos marchandises actuelles proviennent des stocks achetés lorsque les taxes s'appliquaient encore. C'est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de faire une grande réduction pour le moment », enchaîne Jean-Baptiste Randrianimanana.

Cargaison précédente

La détaxation annoncée ne devrait donc pas produire d'effet immédiat sur le marché. « Cette mesure n'est entrée en vigueur qu'il y a une semaine ; elle ne s'appliquera donc qu'aux prochains arrivages. Le produit actuellement sur le marché provient encore de la cargaison précédente », indique le directeur de la concurrence et de la régulation du marché (DCRM) auprès du ministère du Commerce et de la Consommation, Rufin Zafimihary.

Les prochains arrivages ne sont attendus que dans un ou deux mois, vers la fin de septembre ou d'octobre. « Nous attendons encore les demandes des importateurs», poursuit ce responsable. Il souligne que les importations devront rester encadrées. « Ce qui sera importé doit obligatoirement être ajusté en fonction de la quantité de stock disponible », explique la source. Madagascar aurait déjà importé près de 350 000 tonnes de riz depuis janvier. Environ 330 000 tonnes supplémentaires seraient encore nécessaires jusqu'à la fin de l'année.

L'Exécutif a décidé de suspendre temporairement les mesures fiscales appliquées au riz importé.

« Cette mesure a été prise pour faire face à la période de soudure. Au mois de mars, le riz local devrait à nouveau être abondant sur le marché, et les taxes seront à nouveau en vigueur », explique ce responsable.