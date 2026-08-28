Madagascar: Biodiversité - Trois protecteurs de l'environnement décorés

Des chercheurs ont été élevés au rang de dignitaires de l'Ordre national malgache. L'État a élevé le professeur Jonah Henri Ratsimbazafy au grade de Grand Officier de l'Ordre national, le docteur Russell Alan Mittermeier et le professeur Steven Michael Goodman au rang de Commandeur de l'Ordre national. Cette distinction vient saluer leurs travaux émérites et leur expertise reconnue dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement. Ils ont grandement contribué à la protection et à la préservation de l'environnement grâce à leurs travaux de recherche, au bénéfice de Madagascar et du monde entier.

« Vos recherches sont d'une très grande importance. Elles ne servent pas uniquement Madagascar, mais profitent au monde entier », s'est adressé le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, au Pr Jonah Henri Ratsimbazafy, lors de cette cérémonie qui s'est tenue au Palais de l'État à Iavoloha, hier. Il a également exprimé sa gratitude envers les deux chercheurs étrangers qui ont consacré leur jeunesse à Madagascar. « Je suis convaincu que vos accomplissements continueront de servir de modèle pour les chercheurs et acteurs de l'environnement à travers le monde », a-t-il souligné.

Bénéfices

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Le Pr Ratsimbazafy est un acteur majeur de la sauvegarde des lémuriens et des forêts malgaches, grâce à des programmes de recherche, de conservation et de gestion d'aires protégées ayant un impact concret sur la préservation du patrimoine naturel national. Président du Groupe d'Étude et de Recherche sur les Primates de Madagascar (GERP) et directeur des programmes de Houston Zoo à Madagascar, il est un scientifique de renommée mondiale, ayant consacré plus de 30 ans à la recherche et à la conservation de la biodiversité, faisant rayonner Madagascar sur la scène internationale. Il est auteur de plus de 300 publications scientifiques, parmi les scientifiques malgaches les plus influents et les plus cités dans le monde.

Steven Goodman a, pour sa part, consacré plus de 37 ans à la recherche et à la conservation de la biodiversité exceptionnelle de Madagascar. Il a découvert près de 90 espèces endémiques de Madagascar, apportant une contribution exceptionnelle à la connaissance scientifique de la biodiversité nationale. Il est auteur de référence, avec plus de 770 publications scientifiques et 30 ouvrages et monographies faisant autorité sur la biodiversité et les aires protégées de Madagascar.

Enfin, Russell Alan Mittermeier a contribué à faire reconnaître Madagascar comme l'un des pays les plus prioritaires au monde pour la préservation de la biodiversité. Il a permis de lever des millions de dollars dédiés à la protection des espèces animales et végétales menacées ainsi que des parcs nationaux à Madagascar.

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable place continuellement la promotion de la recherche environnementale au coeur de ses actions afin de renforcer la sauvegarde des richesses naturelles. Au-delà des actions de conservation, cela génère de nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux pour Madagascar.