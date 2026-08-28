Afrique: Santé - Les dentistes de l'océan Indien se donnent rendez-vous à Antananarivo

28 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Antananarivo sera le point de rencontre des spécialistes de la santé buccodentaire de l'océan Indien, cette année. Madagascar sera le pays hôte du premier congrès dentaire de l'océan Indien. Cet événement aura lieu les 30 et 31 octobre et le 1er novembre, au CCI Ivato. L'événement aura comme objectif de renforcer la coopération entre les pays de l'océan Indien pour soutenir le développement du secteur de la dentisterie, de valoriser les innovations récentes en matière de chirurgie dentaire, d'orthodontie, d'implants et de soins bucco-dentaires, de positionner Madagascar comme une destination de référence en matière de médecine, de recherche scientifique et de formation universitaire, selon l'organisateur.

Cette première édition verra la participation de trois mille participants dont trois cents étrangers, avec des chirurgiens-dentistes, des étudiants de la faculté de médecine, des prothésistes dentaires, des assistants dentaires, des pharmaciens, des fournisseurs, des distributeurs d'équipements et technologies de santé. Il y aura une quarantaine de stands et vingt intervenants internationaux.

Yas sera le sponsor de cette rencontre. « L'ambition de Yas Business est de pouvoir proposer aux professionnels de la santé et aux entreprises des solutions de connectivité et des services numériques qui vous permettront d'être au service de vos clients respectifs, au service des Malgaches, au service de toutes les localités qui ont besoin de santé et qui ont besoin également d'accompagnement dans cette santé au quotidien », note Yas Business.

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