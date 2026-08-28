Madagascar: Rencontre - De jeunes chercheurs croisent leurs expériences

Des jeunes chercheurs assistent au 2e colloque interrégional sur la Démocratie substantive, la Gouvernance du vivant et la durabilité dans les îles de l'océan Indien au Radisson Blu, hier et ce jour. Ils discutent et partagent des expériences avec des décideurs publics, des représentants d'institutions de coopération, des acteurs de terrain et de la société civile autour des enjeux démocratiques et environnementaux propres à la région.

Le colloque entend offrir un espace de réflexion et de partage d'expériences pour renforcer le dialogue multi-acteurs tels que les chercheurs, décideurs publics, représentants des institutions de coopération, acteurs de terrain et de la société civile autour de ces enjeux.

« Ce colloque se veut un espace de réflexion, de mise en perspective et de partage d'expériences pour renforcer les interactions entre chercheurs, décideurs et leaders des organisations de la société civile », a déclaré le Dr Randianina Radilofe, coordinatrice du Laboratoire océan Indien, Fondation de l'innovation pour la démocratie, lors de l'ouverture de ce colloque, hier.

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Cet événement organisé par la Fondation de l'innovation pour la démocratie, à travers son Laboratoire océan Indien, est placé dans la continuité de la première édition qui s'est tenue en mars 2025. Il a pour thème « Démocratie substantive, gouvernance du vivant et durabilité dans les îles de l'océan Indien ».