Madagascar: Rencontre - De jeunes chercheurs croisent leurs expériences

28 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Des jeunes chercheurs assistent au 2e colloque interrégional sur la Démocratie substantive, la Gouvernance du vivant et la durabilité dans les îles de l'océan Indien au Radisson Blu, hier et ce jour. Ils discutent et partagent des expériences avec des décideurs publics, des représentants d'institutions de coopération, des acteurs de terrain et de la société civile autour des enjeux démocratiques et environnementaux propres à la région.

Le colloque entend offrir un espace de réflexion et de partage d'expériences pour renforcer le dialogue multi-acteurs tels que les chercheurs, décideurs publics, représentants des institutions de coopération, acteurs de terrain et de la société civile autour de ces enjeux.

« Ce colloque se veut un espace de réflexion, de mise en perspective et de partage d'expériences pour renforcer les interactions entre chercheurs, décideurs et leaders des organisations de la société civile », a déclaré le Dr Randianina Radilofe, coordinatrice du Laboratoire océan Indien, Fondation de l'innovation pour la démocratie, lors de l'ouverture de ce colloque, hier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet événement organisé par la Fondation de l'innovation pour la démocratie, à travers son Laboratoire océan Indien, est placé dans la continuité de la première édition qui s'est tenue en mars 2025. Il a pour thème « Démocratie substantive, gouvernance du vivant et durabilité dans les îles de l'océan Indien ».

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.