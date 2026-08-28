Afrique: Volleyball - Coupe de Madagascar U15-U21 - La GNVB vise au moins deux titres

28 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Dernière ligne droite. La Gendarmerie nationale volleyball d'Analamanga disputera au moins deux finales à la Coupe de Madagascar des U15 et U21, ce vendredi au gymnase du complexe d'Ampisikina, à Mahajanga. Chez les moins de 21 ans filles, les gendarmes affronteront cet après-midi Bi'as Analamanga en finale. La GNVB s'est imposé 3-1 (25/13, 21/25, 25/21, 25/18) face à Akany Sambatra Itaosy, tandis que Bi'as Analamanga a écarté MVBC Boeny 3-0 (25/19, 25/21, 25/11) hier en demi-finales.

La finale des U15 garçons sera une affaire entre la première et la deuxième équipe des gendarmes. La troisième place est revenue à l'AMVB Mandroseza, qui a battu par 3-1 MVBC en match de classement hier. Chez les U15 filles, CRJS Atsinanana rencontrera MVBC en duel final. L'équipe hôte a défait GNVB en demi-finale par 3-1 (22/25, 26/24, 25/13, 25/10), tandis que les Tamataviennes ont, quant à elles, éliminé EVBFI, 3-0 (25/21, 25/15, 25/14). Les vainqueurs à l'issue des demi-finales d'hier soir entre GNVB-ECVB d'une part et, de l'autre, ASSM-ASI joueront la finale des U21 garçons cet après-midi.

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