Madagascar: Pétanque - Masters ÉTAPE 7 - Yves et Zigle en Final Four

L'équipe des stars Yves Rakotoarisoa et Zigle Rakotondrainibe s'est inclinée hier soir en finale face à l'équipe Rocher à Nevers. Les Étoiles du Sud conservent malgré tout la première place.

Prévisible. L'équipe des Étoiles du Sud se qualifie pour le Final Four, l'équivalent des demi-finales de la 27e édition du Masters de pétanque. Cette formation africaine, constituée par Yves Sedrick Rakotoarisoa, Jean François Daniel Rakotondrainibe, le Sénégalais N'Diaye Fara et le Béninois Marcel Gbetable, avait validé sa qualification après la victoire en demi-finale hier en début d'après-midi.

La bande à Yves s'est inclinée à sens unique par 2-13 en seulement quatre mènes hier en début de soirée devant Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Diego Rizzi et Jean Michel Puccinelli, en finale de la 7e et dernière étape qualificative dans la ville de Nevers en France. Déjà battus 7-13 lors de la première partie du jeudi soir, ces derniers ont pris leur revanche, profitant de la série de trous de la star malgache, Yves Rakotoarisoa, en duel final. « Il n'y avait plus d'enjeu. Nous n'avions pas bien joué, mais nous sommes contents de terminer premiers et qualifiés au Final Four », a souligné Zigle après la finale.

Beau parcours

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En demi-finale, le trio Zigle, Yves et Fara avait écarté l'équipe Bonetto, tenante du titre, 13-8, tandis que l'équipe Rocher avait éliminé la Dream Team, 13-6.

À l'issue des sept étapes qualificatives, les Étoiles du Sud conservent la position de leaders, créditées de 55 points. La sélection africaine avait quasi dominé la phase qualitative en remportant l'étape inaugurale à Romans-sur-Isère et en atteignant au moins les demi-finales des autres étapes. L'équipe Rocher a pu grimper de deux marches pour occuper la place de dauphine, accumulant 47 points devant la formation tenante du titre, Bonetto (45 points), et la Dream Team (43 points).

Le Final Four aura lieu les 16 et 17 septembre à L'Île-Rousse en Corse. En carré d'honneur, les Étoiles du Sud affronteront la Dream Team formée par Philippe Quintais, Philippe Suchaud et Henri Lacroix. L'équipe Rocher sera opposée quant à elle à celle de Bonetto. Mickaël Bonetto et ses coéquipiers avaient battu la sélection malgache formée par Yves, Zigle, en compagnie de Faratiana Rakotoniaina, dit « Tiana kely », et Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias « Baloty », par 13-4 lors de la finale de la précédente édition à La Talaudière, le 9 septembre 2025.

Madagascar avait décroché l'unique titre du Masters en 2014 avec l'équipe composée de Zoel Alhenj Tinitsihoarana, dit « Toutoune », Lahatra Randriamanantany et Frédéric Rakotoariniaina. Le Final Four, qui aura lieu les 16 et 17 septembre, s'annonce ainsi électrique.