Madagascar: Concert - Erick Manana rend hommage à ses amis disparus

Feo Gasy ouvre la célébration de ses 30 ans par un concert au CCI Ivato, avant une tournée européenne et la sortie d'un nouvel album prévue en janvier 2027.

Après trois années consacrées aux festivals, Feo Gasy revient sur scène à Madagascar pour lancer la célébration de ses 30 ans. Le groupe se produira samedi 29 août au Centre de conférences international (CCI) d'Ivato, avant de poursuivre sa tournée à l'étranger. Ce concert sera également l'occasion de rendre hommage aux membres et amis disparus qui ont marqué son histoire.

« Je préfère que nous commencions ici, dans notre pays», explique Erick Manana, qui souhaite ouvrir cette nouvelle étape à Madagascar avant le départ pour l'Europe. Une tournée européenne est prévue en septembre. L'artiste entend également relancer Feo Gasy sur la scène internationale et retrouver le circuit des festivals.

Le concert du CCI rendra notamment hommage à plusieurs figures qui ont marqué le parcours du groupe, parmi lesquelles Fafah, Rakoto, Bariliva et Sata. Pour Erick Manana, cette célébration est aussi l'occasion de se souvenir de ces compagnons de route.

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L'histoire de Feo Gasy a commencé à Bordeaux. Ses membres s'y sont rencontrés sur scène et ont rapidement découvert une véritable proximité spirituelle. Erick Manana, alors le plus jeune du groupe, raconte avoir beaucoup appris auprès de ses aînés.

« Toute l'histoire de Feo Gasy pourrait remplir un livre entier. C'est une véritable école. À ses débuts, j'étais le plus jeune et j'ai énormément appris auprès de mes aînés. »

Un nouvel album

Son parcours avec le groupe est également lié à plusieurs rencontres. « La première personne que j'avais appelée pour Feo Gasy était Pasy. Comme il ne pouvait finalement pas participer à la tournée, j'ai appelé Bariliva. »

Autre temps fort de cette nouvelle étape, Feo Gasy prépare la sortie de son prochain album, prévue au début de l'année 2027. Les prises sont déjà terminées et ce nouveau projet devrait contribuer à renforcer la présence du groupe sur la scène internationale.

L'album comportera également de nouvelles chansons. « Il y aura des chansons que je n'ai pas l'habitude de faire, mais que j'aime et que je souhaite intégrer à l'album », explique-t-il.

Après le concert à Madagascar et la tournée européenne prévue en septembre, Feo Gasy souhaite poursuivre son retour sur les scènes des festivals. Cette démarche s'inscrit dans une ambition plus large : « Notre devoir, en tant que Feo Gasy, est de faire rayonner la musique malgache dans le monde ».

L'année 2027 marquera également un autre anniversaire majeur. Erick Manana célébrera ses 50 ans de scène, avec notamment un rendez-vous à La Cigale, à Paris, le 1er mai 2027, puis au Palais des sports de Mahamasina, le 4 juillet.

Cette célébration devrait également faire une place à la transmission entre générations. Erick Manana évoque notamment ses retrouvailles avec Kolibera : « Je suis heureux que nous nous soyons retrouvés. Il reste encore des choses à faire et nous allons vraiment préparer quelque chose de beau autour de cette rencontre ». Un spectacle de quatre heures est envisagé.

La nouvelle génération sera également présente, avec Dadou, le fils de Fafah, qui a fait ses premiers pas sur scène aux côtés de la génération Mahaleo.

À travers Feo Gasy, Erick Manana entend ainsi poursuivre une histoire commencée il y a trois décennies, entre mémoire, création et ouverture internationale. Le concert du 29 août au CCI Ivato donnera le coup d'envoi de cette nouvelle étape, qui se poursuivra en Europe et dans les festivals, avant la sortie du nouvel album en janvier 2027.