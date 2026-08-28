Madagascar: Basketball 5x5 - U16 - Les garçons et filles de JCBA se hissent en quarts de finale

La compétition entre dans sa phase à élimination directe avec les huitièmes de finale du sommet national U16 filles et garçons à Ambositra. Le fait marquant de la journée est la qualification des Jeunes Chrétiens Basketteurs d'Antananarivo, ou JCBA.

Les huitièmes de finale ont montré que les clubs d'Analamanga s'illustrent à Ambositra. Cinq formations chez les filles et trois chez les garçons ont décroché leur ticket pour les quarts de finale, confirmant la bonne santé du basketball de la capitale.

Chez les filles, la domination d'Analamanga est particulièrement nette. ASSM, JCBA, Fandrefiala, Lucadro et NAS ont tous franchi le cap des huitièmes. ASSM s'est imposée face à SEPA ABM (48-35), tandis que JCBA a pris le dessus sur TSBB (51-32). Fandrefiala n'a laissé aucune chance à USF (95-18), alors que Lucadro a dominé ASBM (69-42). De son côté, NAS a battu CRJS (60-42).

D'autres formations se sont également invitées dans les huit qualifiés pour les quarts. Phoenix et FFRP-BCTM, tous deux de Vakinankaratra, ont validé leur qualification, tout comme le vainqueur du duel entre Ascut Atsinanana et Pintade d'Amoron'i Mania, encore en cours au moment de la mise sous presse.

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Chez les garçons, Analamanga compte pour l'instant trois représentants en quarts : JCBA, ASSM et NAS. JCBA a éliminé A2BC (56-47), ASSM a largement dominé NBE (65-41), tandis que NAS s'est imposé de justesse devant Fandrefiala (53-50).

La concurrence des autres régions reste toutefois bien présente. Fivam d'Alaotra-Mangoro, Ascut d'Atsinanana, SBC de Vakinankaratra et JSB de Boeny ont également décroché leur qualification. La dernière place pour les quarts reste à attribuer entre AS Monfort d'Amoron'i Mania et MB2ALL d'Analamanga, dont la rencontre était encore en cours.

Résultats des huitièmes

Filles :

Phoenix 60-24 ABBCM, ASSM 48-35 SEPA ABM, FFRP-BCTM 52-51 ESCO, TSBB 32-51 JCBA, Fandrefiala 95-18 USF, Lucadro 69-42 ASBM, NAS 60-42 CRJS, ASCUT 0-0 PINTADE (match en cours)Garçons :MFB-BBCM 51-73 Fivam, Ascut 69-43 UBCM, ASSM 65-41 NBE, JCBA 56-47 A2BC, NAS 53-50 FANDREFIALA, SBC 72-47 NGBI, JSB 77-55 Cosfa, AS MONFORT 0-0 MB2ALL (match en cours)Donné Raherinjatovo