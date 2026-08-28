Afrique: Échanges culturels- Célébration de la journée du drapeau de la Russie

La langue russe s'est invitée sur scène à La Cité des Cultures, ce 22 août à Antananarivo. À l'occasion de la Journée du drapeau national de la Fédération de Russie, étudiants, enseignants et lycéens se sont réunis autour d'un concert consacré à la musique et à la littérature russes. Organisé par l'agence d'information « Initiative africaine », l'événement a également offert aux jeunes l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances linguistiques et de partager leur intérêt pour la culture russe.

Des étudiants et des enseignants du département de langue russe de l'Université d'Antananarivo ont participé au rendez-vous, aux côtés d'élèves et d'enseignants de trois lycées de la capitale où le russe est enseigné. Parmi les invités d'honneur figuraient Antsa Rahadrianiriana, enseignante au département de langue russe de l'Université d'Antananarivo, Emmanuel Robert, maître de conférences au sein du même département, ainsi que Taïssia Alexandrova, enseignante de russe langue étrangère à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg.

Espace de partage

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le programme a fait la part belle aux oeuvres musicales et littéraires russes. Sur scène, les participants ont interprété des chansons d'Oleg Gazmanov, Youri Antonov, Elena Maksimova, Shaman et du groupe Lioubè. La littérature était également représentée à travers des récitations de poèmes d'Alexandre Pouchkine, Sergueï Essenine et Edouard Assadov.

Au-delà du spectacle, le concert a constitué un exercice concret pour les apprenants de russe. Les chansons et les poèmes interprétés dans leur langue originale leur ont permis de mobiliser leurs connaissances linguistiques tout en approfondissant leur découverte du patrimoine culturel russe.

L'événement s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse et festive, favorisant les échanges entre élèves, étudiants et enseignants. Cette rencontre a ainsi dépassé le cadre d'une simple célébration culturelle pour devenir un espace de partage autour de la langue, de la musique et de la littérature.

À travers cette initiative, la Journée du drapeau national russe a également pris une dimension culturelle entre Madagascar et la Russie. Le rassemblement a symbolisé l'amitié et le rapprochement entre les deux pays, tout en créant une base favorable au développement futur de leurs liens humanitaires.