Madagascar: Musique - Reviv'Alt réveille le rock alternatif

28 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le rock alternatif veut retrouver sa place sur la scène malgache. Dimanche, le Skate Park accueillera la première édition de « Reviv'Alt », un événement porté par Rar Project, collectif d'artistes passionnés par ce courant musical. Concerts, skate, tatouages, motos customisées et rencontres entre passionnés rythmeront cette journée.

La programmation réunira High o Mellow, Ikala, Grey et Rar Project, avec la participation du groupe mauricien Silver Bullet X. Cette présence donnera une dimension internationale à l'événement, conçu comme un espace d'échange entre les scènes musicales malgache et mauricienne.

« Nous voudrions partager la scène et effectuer un échange artistique entre les deux îles», explique Hoffman, guitariste, chanteur et fondateur de Rar Project. Au-delà des concerts, « Reviv'Alt » souhaite ainsi favoriser les rencontres entre artistes partageant une même culture musicale.

À Madagascar, le rock alternatif s'est développé notamment dans les années 1990 et au début des années 2000, avec des groupes comme AL Doudh, Menalootsa, Good For Nothing, Sweety Punk, Vain, I'NN, Ikala, Océana ou encore UXT. Plusieurs courants ont alors émergé, notamment autour du mouvement Kotaba, contribuant à renouveler le paysage rock malgache.

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Au fil des années, la scène alternative s'est toutefois progressivement réduite. Avec « Reviv'Alt », Rar Project souhaite raviver l'intérêt du public pour ce genre musical et rappeler que le rock alternatif continue d'exister à Madagascar.

L'événement entend également mettre en lumière une nouvelle génération d'artistes, notamment High o Mellow et Grey, qui commence à trouver sa place sur la scène musicale malgache.

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