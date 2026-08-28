Afrique du Sud: Les bénéfices de Cell C bondissent de 57 % tandis que sa dette diminue suite à une restructuration

L'opérateur mobile sud-africain Cell C a annoncé une hausse de 57,4 % de son résultat brut annuel, grâce à la croissance des revenus des services prépayés et de gros, ainsi qu'à une restructuration de son bilan qui a permis de réduire son endettement. Le résultat brut par action a atteint 23,37 rands pour l'exercice clos le 31 mai, contre 14,85 rands un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 14 % pour atteindre 12,64 milliards de rands, tandis que le chiffre d'affaires des services a augmenté de 6 % pour s'établir à 11,64 milliards de rands. Le chiffre d'affaires des services prépayés a progressé de 9,7 % grâce à la reconstitution de la base de clients de Cell C, tandis que celui des services de gros a augmenté de 20 % grâce à la croissance de son activité d'opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO). La société a gagné environ 1,3 million d'abonnés au cours de l'année, portant sa base de clients à 8,9 millions, hors utilisateurs MVNO.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) publié a progressé de 162 % pour atteindre 5,5 milliards de rands. Une grande partie de cette hausse provient de gains exceptionnels liés à la restructuration précédant l'introduction en bourse de Cell C. Hors ces éléments, l'EBITDA ajusté a augmenté de 16,9 % pour s'établir à 2,4 milliards de rands.

La restructuration a également permis de réduire le poids de la dette de Cell C. La dette nette a chuté de 64 %, passant de 5,69 milliards de rands l'année précédente à 2,02 milliards, tandis que le ratio dette nette/EBITDA s'est amélioré, passant de 4,29 à 1,56. Ces évolutions offrent à l'entreprise une plus grande marge de manoeuvre pour investir, tout en réduisant les besoins en trésorerie pour assurer le service de la dette.

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Cell C prévoit un EBITDA ajusté d'environ 3 milliards de rands pour l'exercice 2027, contre 2,7 milliards de rands (chiffre retraité) pour 2026. Ces prévisions intègrent la contribution sur l'ensemble de l'année de Comm Equipment Company à la suite de son intégration. Jorge Mendes, directeur général, a déclaré que la société avait reconstitué sa base de clients, amélioré les performances de son réseau et renforcé sa position sur le marché sud-africain de la téléphonie mobile en gros.

Points clés à retenir

Les résultats de Cell C montrent pourquoi la restructuration du bilan est tout aussi importante que la hausse de 57,4 % du résultat brut. L'entreprise a passé des années à supporter un endettement tout en rivalisant avec des opérateurs sud-africains plus importants, disposant d'une clientèle plus nombreuse et d'une infrastructure réseau plus développée. La réduction de la dette nette de 5,69 milliards de rands à 2,02 milliards de rands change la donne, car un endettement moindre allège la pression financière et donne à la direction davantage de marge de manoeuvre pour se concentrer sur les activités opérationnelles.

Les chiffres sous-jacents montrent également que cette amélioration n'est pas seulement un effet comptable. L'EBITDA ajusté, qui exclut les gains ponctuels liés à la restructuration ayant porté l'EBITDA publié à 5,5 milliards de rands, a tout de même progressé de 16,9 % pour atteindre 2,4 milliards de rands. Le chiffre d'affaires des forfaits prépayés a augmenté de 9,7 %, la base d'abonnés s'est enrichie de 1,3 million d'utilisateurs et le chiffre d'affaires de gros a progressé de 20 %. Le marché de gros revêt une importance particulière, car Cell C peut générer des revenus en fournissant des services à des opérateurs mobiles virtuels (MVNO) sans avoir à aligner ses dépenses d'infrastructure sur celles de ses concurrents plus importants.

Les prévisions pour 2027 permettront désormais de vérifier si ce modèle peut continuer à générer de la croissance une fois que les avantages liés à la restructuration se seront estompés. Un EBITDA ajusté de 3 milliards de rands représenterait une nouvelle hausse par rapport à la base révisée de 2026, qui s'élevait à 2,7 milliards de rands. Pour les investisseurs, la question est de savoir si Cell C pourra continuer à gagner des clients et à augmenter ses volumes de vente en gros tout en conservant un niveau d'endettement faible.