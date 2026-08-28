Afrique: La VAR au coeur d'un bras de fer entre le gouvernement et la fédération sud-africaine de football

En Afrique du Sud, une nouvelle saison a débuté pour le championnat de football local, mais toujours sans arbitrage vidéo, contrairement à plusieurs pays du continent comme ceux du Maghreb ou la Mauritanie. De l'argent a pourtant été débloqué, selon le gouvernement, qui accuse la fédération sud-africaine d'inaction et menace de réclamer le remboursement des fonds si rien n'est mis en place sous peu.

La mise en place de l'arbitrage vidéo pour le foot était l'une des promesses du ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, peu après sa nomination en 2024. Il ne cache donc pas son agacement face aux retards de la SAFA, la fédération du pays : « En ce qui concerne la VAR, qu'ils le veuillent ou non, l'arbitrage vidéo doit faire son entrée dans notre championnat. Je leur ai donné l'argent, et on doit avoir une réunion ce week-end. La VAR va arriver ! »

L'argent aurait été débloqué depuis mars dernier, mais la SAFA affirme avoir eu besoin de mener différentes vérifications réglementaires avant de pouvoir lancer le projet et dépenser ces fonds en toute légalité.

Ultimatum...

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Suite à cet imbroglio, la fédération s'est retrouvée à devoir s'expliquer devant une commission de l'Assemblée nationale. Le président Danny Jordaan était aux abonnés absents et c'est le représentant du comité des finances, Mxolisi Sibam, qui a tenté, laborieusement, de répondre aux questions des parlementaires. « Le ministère nous a pour l'instant donné 20 millions de rands qui ont été placés sur un compte en banque distinct. Le budget qui a été soumis comprenait à la fois l'équipement, mais aussi la formation des arbitres. »

Selon le ministre, l'acquisition de cette technologie pourrait permettre de débloquer des opportunités pour le pays, et par exemple encourager de grands clubs étrangers à venir jouer des matchs contre des équipes locales. La fédération a jusqu'au 9 septembre pour lui soumettre un rapport détaillant les prochaines étapes et le nouveau calendrier de mise en oeuvre.

Gayton McKenzie a aussi exprimé sa colère face au salaire proposé par la SAFA au nouvel entraîneur des Bafana Bafana, le Sud-Africain Pitso Mosimane, moins élevé que ce que percevait le coach sortant, le Belge Hugo Broos, un héritage, selon le ministre, de la mentalité d'« apartheid ».