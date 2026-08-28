Burkina Faso: De Huaqiangbei à Shanghai - Les produits chinois s'imposent dans le shopping touristique estival

Au-delà des paysages, les produits de consommation chinois font désormais partie intégrante de l'expérience estivale des visiteurs étrangers.

Jocelyne a fait du marché électronique de Huaqiangbei, à Shenzhen, sa première étape dès son arrivée en Chine. Elle y a acheté un ventilateur brumisateur portable après avoir effectué des recherches en ligne avant son voyage.

Autrefois connu principalement comme un haut lieu de l'électronique, Huaqiangbei est devenu une destination prisée des touristes étrangers et un lieu tendance sur les réseaux sociaux internationaux. Les commerçants locaux vendent désormais des produits rafraîchissants tels que des ventilateurs brumisateurs et des serviettes rafraîchissantes, adaptés à différents marchés.

À Shanghai, des files d'attente de clients étrangers se forment également devant les boutiques de marques chinoises populaires, parmi lesquels de nombreuses familles et amis. Certains visiteurs arrivent avec des photos sauvegardées depuis les réseaux sociaux, dans l'espoir de trouver les articles qu'ils ont vus en ligne.

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Grâce à des services de paiement plus pratiques et à une politique élargie de détaxe à l'exportation, la Chine attire de plus en plus de voyageurs étrangers, ce qui dynamise le secteur de l'hôtellerie-restauration et le commerce de détail.

Les opérateurs touristiques constatent qu'au-delà de l'hébergement et de la simple visite des sites, les visiteurs étrangers recherchent désormais des expériences immersives, comme la gastronomie locale et les activités culturelles, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les secteurs du tourisme et de la consommation