Se prêtant à l'exercice de redevabilité dans le cadre de l'an 1 du Gouvernement Suminwa II, Grâce Emy Kutino, ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, a présenté les différentes réalisations enregistrées au cours de cette première année à la tête de son ministère. La plus grande réalisation demeure la mise en place du Village des Opportunités.

Face aux immenses défis de la jeunesse congolaise, dès son arrivée à la tête du ministère de la Jeunesse, Grâce Emy Kutino s'est fixé un seul objectif : apporter des réponses concrètes aux difficultés des jeunes.

« Nous avons mis en place le Village des Opportunités. Le ministère de la Jeunesse s'est présenté comme un pont entre les jeunes et les opportunités. Dans le Village des Opportunités, vous retrouvez notamment des centres de formation, des financements. Les jeunes ont été financés par le FSPH, qui est une structure sous notre tutelle. Nous l'avons fait à Kinshasa, puis cette année à Lubumbashi. Vous retrouvez aussi des partenaires, des entreprises et des institutions.

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Le véritable problème, c'est que la jeunesse congolaise est compétente, intelligente et veut réussir. Mais, quelquefois, elle ne sait pas à quelle porte frapper ni vers qui se tourner », a-t-elle expliqué à Sandra Nyangi et Blaise Bokokia, journalistes à la RTNC et présentateurs de cette émission de redevabilité mise en place pour permettre aux membres du Gouvernement Suminwa II de rendre compte de leurs réalisations à la population après une année d'exercice.

Retombées du Village des Opportunités

D'après la ministre de la Jeunesse, cet espace a été créé pour permettre à la jeunesse congolaise d'accéder à plusieurs opportunités.

À Kinshasa :

plus de 30 jeunes ont reçu des financements ;

plus de 1.000 jeunes ont bénéficié de stages, dont certains ont ensuite décroché un emploi ;

plus de 2.000 jeunes ont suivi des formations.

« D'ailleurs, je tiens encore à remercier le ministre de la Formation professionnelle, qui nous a accompagnés avec sa structure, l'INPP, en offrant des formations aux jeunes lors du Village des Opportunités », a-t-elle indiqué en s'adressant à son codébateur, le ministre de la Formation professionnelle.

Le numérique, une autre grande réalisation

En dehors du Village des Opportunités, son équipe a lancé un vaste programme de formation aux métiers du numérique avec Cisco et Cybastion, dans l'objectif de former 250.000 jeunes Congolais.

« Sous la haute impulsion du Chef de l'État, Félix Tshisekedi, notre pays s'est engagé dans une dynamique claire et résolue : bâtir un Congo moderne, connecté et compétitif, où la jeunesse est placée au coeur du développement national. C'est dans cet esprit qu'a été signé ce protocole d'accord historique entre le ministère de la Jeunesse, Cisco, référence mondiale des réseaux et de la cybersécurité, et Cybastion, partenaire académique et technique. Cet accord porte sur la formation de 250.000 jeunes Congolais aux métiers du numérique.

Ce programme constitue le programme national de formation numérique qui soutient notre stratégie d'autonomisation et de montée en compétence de la jeunesse congolaise », a déclaré Grâce Emy Kutino. Dans un premier temps, 121 jeunes ont été formés pour devenir des formateurs, chargés à leur tour de former les 250.000 bénéficiaires du programme. « Ce qui est beau dans ce programme, c'est que les 121 formateurs, désormais certifiés Cisco, ont obtenu un emploi auprès de Cybastion, où ils seront rémunérés pour accomplir cette mission », a révélé Grâce Emy Kutino, avant de préciser l'origine de ces formateurs.

« Vous vous posez sûrement la question : d'où viennent ces 121 formateurs ? Ils sont passés par des tests et des examens. Plusieurs jeunes ont postulé pour devenir formateurs, mais seuls ceux qui ont réussi les épreuves ont été certifiés », a-t-elle expliqué.

Cette formation au numérique bénéficie également du partenariat avec Airtel, qui joue un rôle important dans sa mise en oeuvre. « Nous sommes à l'ère du numérique. Airtel offre cinq ans de connexion gratuite non seulement aux 250.000 jeunes bénéficiaires, mais aussi aux formateurs », a indiqué Grâce Emy Kutino.

La carte Avantage Jeune opérationnelle avant la fin de l'année

La troisième réalisation est la carte Avantage Jeune, qui sera opérationnelle d'ici la fin de l'année. « Ce que j'aime avec la carte Avantage Jeune, c'est qu'elle vient alléger le quotidien des jeunes. Ils bénéficieront de réductions dans plusieurs domaines essentiels, notamment le transport, la santé, les loisirs et bien d'autres secteurs. L'objectif est que la jeunesse congolaise puisse s'épanouir dans son propre pays. Nous sommes accompagnés par plusieurs partenaires et plusieurs ministères », a-t-elle précisé.

Les centres de réinsertion des Kuluna

La quatrième réalisation concerne les centres de réinsertion des Kuluna. Dans un premier temps, cinq centres pilotes verront le jour au début de l'année 2027, à Kinshasa, Mbuji-Mayi, Kalemie, Lubumbashi et au Kongo Central. L'objectif est d'étendre ce dispositif à l'ensemble des 26 provinces dans les deux années suivantes. « Dans ces centres de réinsertion, les jeunes bénéficieront de formations ainsi que d'un accompagnement psychosocial. Ils seront aidés à se réinsérer dans la société », a précisé la ministre.

L'Éveil patriotique, deuxième volet du ministère

L'une des principales actions menées dans le volet Éveil patriotique a été la sensibilisation des jeunes aux valeurs du patriotisme. « Nous avons une cellule au sein du ministère de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique. Nous avons mis en place une campagne qui nous a conduits dans plusieurs universités et écoles. Lorsqu'on aime son pays, on le protège, on protège aussi les biens publics », a-t-elle insisté.

Quid des chantiers prioritaires pour cette année

« Nous avons déjà mis plusieurs programmes en place et nous nous battons pour les dupliquer dans les provinces. Je parle du Village des Opportunités, de la formation Cisco-Cybastion, qui entre dans sa deuxième phase avec la formation de la grande masse, de la carte Avantage Jeune, qui doit être opérationnelle d'ici la fin de l'année pour les jeunes de 15 à 35 ans, ainsi que des centres de réinsertion. Ce sont véritablement nos priorités », a conclu la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique.