Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Le pays, la Tanzanie et HCR réunis pour la 8e Réunion Tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés congolais

28 Août 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Les travaux de la 8e réunion Tripartite RDC-Tanzanie-HCR se sont ouverts ce mardi 25 août à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Gouverneur de province, Martin Kazembe, en présence du Gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, du Représentant pays du HCR en RDC, des chefs des délégations tanzanienne et congolaise, ainsi que des experts des trois parties prenantes.

Cette rencontre stratégique, consacrée à l'examen des questions relatives au retour volontaire des réfugiés congolais établis en Tanzanie, s'inscrit dans la continuité de la réunion tripartite tenue à Dar es Salaam en décembre 2025. Elle vise non seulement à évaluer la mise en oeuvre des résolutions prises lors de cette réunion précédente mais aussi à identifier les contraintes majeures et à consolider les mécanismes de coordination pour un rapatriement sécurisé et durable.

A ce jour, 87.000 congolais sont réfugiés sur le territoire tanzanien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son discours d'ouverture, le Gouverneur Martin Kazembe a rendu un hommage à la vision humaniste du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à ses efforts constants en faveur de la paix, de la stabilité régionale et de la protection des populations. Il a également salué la solidarité et l'hospitalité légendaire du peuple tanzanien sous le leadership de S.E. Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République-Unie de Tanzanie.

Au terme de ces trois jours de travaux, les experts des trois parties soumettront une feuille de route actualisée, réaliste et axée sur un retour volontaire, digne et sécurisé des réfugiés, tout en définissant les stratégies de mobilisation des ressources et de renforcement des échanges d'informations.

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2026 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.