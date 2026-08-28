Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Le pays, la Tanzanie et HCR réunis pour la 8e Réunion Tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés congolais

Les travaux de la 8e réunion Tripartite RDC-Tanzanie-HCR se sont ouverts ce mardi 25 août à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Gouverneur de province, Martin Kazembe, en présence du Gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, du Représentant pays du HCR en RDC, des chefs des délégations tanzanienne et congolaise, ainsi que des experts des trois parties prenantes.

Cette rencontre stratégique, consacrée à l'examen des questions relatives au retour volontaire des réfugiés congolais établis en Tanzanie, s'inscrit dans la continuité de la réunion tripartite tenue à Dar es Salaam en décembre 2025. Elle vise non seulement à évaluer la mise en oeuvre des résolutions prises lors de cette réunion précédente mais aussi à identifier les contraintes majeures et à consolider les mécanismes de coordination pour un rapatriement sécurisé et durable.

A ce jour, 87.000 congolais sont réfugiés sur le territoire tanzanien.

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Dans son discours d'ouverture, le Gouverneur Martin Kazembe a rendu un hommage à la vision humaniste du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à ses efforts constants en faveur de la paix, de la stabilité régionale et de la protection des populations. Il a également salué la solidarité et l'hospitalité légendaire du peuple tanzanien sous le leadership de S.E. Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République-Unie de Tanzanie.

Au terme de ces trois jours de travaux, les experts des trois parties soumettront une feuille de route actualisée, réaliste et axée sur un retour volontaire, digne et sécurisé des réfugiés, tout en définissant les stratégies de mobilisation des ressources et de renforcement des échanges d'informations.