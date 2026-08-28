Afrique: EST- Mercato - Florian Danho passera à Al-Ittihad

L'avant-centre franco-ivoirien est sur le point de rejoindre le club tripolitain. Les deux parties négocient les détails du contrat.

Arrivé en septembre 2025 pour trois ans, le séjour de Florian Danho au Parc B n'aura finalement duré qu'une année. C'est que l'avant-centre franco-ivoirien n'est pas parvenu à s'affirmer bien qu'on lui ait donné pleinement sa chance. Rien que dimanche dernier, en match d'ouverture du championnat, de surcroît un classico, Florian Danho a été incapable de percer la défense étoilée et Laurentiu Reghecampf a fini par le remplacer au bout d'une heure de jeu.

En contrat jusqu'au 30 juin 2028, la direction de l'Espérance est prête à céder définitivement Florian Danho. Le joueur est en négociations avancées avec le club libyen, Al-Ittihad SC. "S'il trouve un accord qui lui convient avec Al-Ittihad, l'Espérance le cèdera définitivement", nous a confié une source bien informée.

Selon nos informations, Florian Danho est en train de négocier les détails de son contrat avec Al-Ittihad, sachant que le club tripolitain a émis une offre officielle que l'Espérance a acceptée.

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Dans nos archives Volley - Nationale A : EST, CSS, ESS et COK en course, à partir du 5 mars, pour le titreLa participation de Belaïli est réglementaire

Concédant la défaite sur le terrain, l'Etoile du Sahel a émis un recours quant à la participation de Youssef Belaïli, sur fond du litige qui l'oppose au MC Alger.

Interrogé sur la participation de Belaïli, notre source confirme : "Évidemment que la participation de Youssef Belaïli au match de dimanche est réglementaire".

Ceci dit, l'ailier gauche algérien n'est pas encore prêt physiquement, étant donné qu'il n'a pas fait une bonne préparation d'intersaison durant l'été. Le joueur n'a été, d'ailleurs, aligné que durant 65 minutes lors du classico. Une heure du jeu durant laquelle il a livré une prestation assez convaincante pour un joueur qui n'est pas prêt à 100% physiquement. Sauf qu'il a raté un penalty en tirant au-dessus. Un manque de concentration qui a privé l'Espérance de prendre le large.

Cela dit, Belaïli, aussi talentueux soit-il, doit faire preuve de plus de sérieux et est appelé à se montrer plus discipliné aux entraînements pour rattraper son retard afin d'apporter le plus escompté lors des prochains matchs.

L'ailier gauche algérien a encore un mois et demi devant lui avant que l'équipe n'entame son parcours en Champions League en disputant le deuxième tour préliminaire à la mi-octobre. L'Espérance affrontera le vainqueur d'Asswehly SC/ KVZ FC.