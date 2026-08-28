Tunisie: JM Tarente - La Tunisienne Oumaima Bedioui en demi-finale des - 48 kg

La judokate tunisienne Oumaima Bedioui s'est qualifiée pour les demi-finales de la catégorie des moins de 48 kg, dans le cadre des Jeux méditerranéens qui se déroulent actuellement à Tarente, en Italie, après avoir battu, vendredi, l'Algérienne Rahma Ghalima par ippon en quarts de finale.

Bedioui affrontera plus tard en demi-finale l'Italienne Giulia Ghiglione, qui s'est qualifiée aux dépens de la Kosovare Erza Muminovic, également par ippon.

Dans nos archives ST : Repartir malgré toutÀ noter que Bedioui avait été exemptée des huitièmes de finale.