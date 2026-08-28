Tunisie: JM Tarente - La Tunisienne Oumaima Bedioui en demi-finale des - 48 kg

28 Août 2026
La Presse (Tunis)

La judokate tunisienne Oumaima Bedioui s'est qualifiée pour les demi-finales de la catégorie des moins de 48 kg, dans le cadre des Jeux méditerranéens qui se déroulent actuellement à Tarente, en Italie, après avoir battu, vendredi, l'Algérienne Rahma Ghalima par ippon en quarts de finale.

Bedioui affrontera plus tard en demi-finale l'Italienne Giulia Ghiglione, qui s'est qualifiée aux dépens de la Kosovare Erza Muminovic, également par ippon.

Dans nos archives ST : Repartir malgré toutÀ noter que Bedioui avait été exemptée des huitièmes de finale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.