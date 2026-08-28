Tunisie: Déchets professionnels - La municipalité du Bardo durcit les règles et annonce des sanctions

28 Août 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité du Bardo met en garde l'ensemble des propriétaires d'établissements, de commerces et d'ateliers artisanaux de la commune : il est désormais strictement interdit de jeter de manière sauvage les déchets assimilables aux ordures ménagères issus de leurs activités. Il est également proscrit de les déposer dans des conteneurs non conformes aux normes fixées par les autorités locales ou dans des espaces non prévus à cet effet.

La commune précise que tout détenteur de déchets issus d'activités commerciales, artisanales ou autres est désormais tenu d'utiliser des conteneurs privés adaptés et de conclure une convention spécifique avec la municipalité afin d'en assurer l'enlèvement. Les autorités locales insistent sur le fait que tout contrevenant s'expose à des sanctions légales et réglementaires. La mise en application de ces mesures entre en vigueur à compter du 1er septembre.

Dans nos archives Jeunesse et stupéfiants: Entre les traitements sécuritaires et l'approche sociale et médicale

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.