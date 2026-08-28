Tunisie: Déchets professionnels - La municipalité du Bardo durcit les règles et annonce des sanctions

La municipalité du Bardo met en garde l'ensemble des propriétaires d'établissements, de commerces et d'ateliers artisanaux de la commune : il est désormais strictement interdit de jeter de manière sauvage les déchets assimilables aux ordures ménagères issus de leurs activités. Il est également proscrit de les déposer dans des conteneurs non conformes aux normes fixées par les autorités locales ou dans des espaces non prévus à cet effet.

La commune précise que tout détenteur de déchets issus d'activités commerciales, artisanales ou autres est désormais tenu d'utiliser des conteneurs privés adaptés et de conclure une convention spécifique avec la municipalité afin d'en assurer l'enlèvement. Les autorités locales insistent sur le fait que tout contrevenant s'expose à des sanctions légales et réglementaires. La mise en application de ces mesures entre en vigueur à compter du 1er septembre.

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