Tunisie: Vague de chaleur exceptionnelle - Le Conseil National de l'Ordre des Médecins appelle à l'extrême prudence

28 Août 2026
La Presse (Tunis)

Face à la vague de chaleur exceptionnelle qui sévit actuellement dans le pays, le Conseil national de l'Ordre des médecins a lancé, dans un communiqué publié ce vendredi, un appel à la plus grande vigilance afin de prévenir les risques liés aux températures extrêmes.

L'Ordre recommande vivement d'éviter les déplacements non essentiels, de s'hydrater régulièrement et de ne pas s'exposer au soleil entre 11 heures et 16 heures, en privilégiant les espaces ombragés.

Dans nos archives Pourquoi: Les sans-gêne Une attention particulière doit être portée aux personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes ainsi que les personnes souffrant de maladies chroniques.

Enfin, le Conseil invite à consulter immédiatement un médecin dès l'apparition de symptômes évocateurs d'un coup de chaleur, tels qu'une forte fièvre, des maux de tête, des vertiges, des malaises ou une perte de connaissance.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.