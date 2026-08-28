Tunisie: Vague de chaleur exceptionnelle - Le Conseil National de l'Ordre des Médecins appelle à l'extrême prudence

Face à la vague de chaleur exceptionnelle qui sévit actuellement dans le pays, le Conseil national de l'Ordre des médecins a lancé, dans un communiqué publié ce vendredi, un appel à la plus grande vigilance afin de prévenir les risques liés aux températures extrêmes.

L'Ordre recommande vivement d'éviter les déplacements non essentiels, de s'hydrater régulièrement et de ne pas s'exposer au soleil entre 11 heures et 16 heures, en privilégiant les espaces ombragés.

Dans nos archives Pourquoi: Les sans-gêne Une attention particulière doit être portée aux personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes ainsi que les personnes souffrant de maladies chroniques.

Enfin, le Conseil invite à consulter immédiatement un médecin dès l'apparition de symptômes évocateurs d'un coup de chaleur, tels qu'une forte fièvre, des maux de tête, des vertiges, des malaises ou une perte de connaissance.