Tunisie: Au pays - Le pic de chaleur est passé, quand les températures vont-elles enfin baisser

La Tunisie commence à sortir du pic de la vague de chaleur qui a marqué le pays ces derniers jours. Une baisse progressive des températures est attendue au cours des prochains jours, avec un recul plus marqué prévu à partir du 3 septembre, selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM).

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, Ali Stouri, de l'INM, a indiqué que le pays avait désormais dépassé le pic de cette vague de chaleur, après une hausse des températures qui les a placées plusieurs degrés au-dessus des normales saisonnières.

Cette baisse sera toutefois progressive et ne concernera pas toutes les régions avec la même intensité.

Les températures devraient ainsi retrouver des niveaux proches des normales à Tabarka, Bizerte et dans le Cap Bon. Elles resteront, en revanche, élevées dans les autres régions, avec des maximales comprises entre 36 et 41 °C dans les zones côtières et les hauteurs.

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Jusqu'à 47 °C dans le Sud

La chaleur restera particulièrement importante dans plusieurs régions de l'intérieur et du Sud. Les températures pourraient atteindre 46 °C à Kairouan et 47 °C à Tozeur et Kébili, avec la persistance du chhili, ou vent chaud et sec.

Sur le plan météorologique, le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages deviendront progressivement plus abondants dans l'après-midi sur les hauteurs de l'Ouest et du Nord, avec l'apparition de cellules orageuses localisées pouvant être accompagnées de faibles pluies éparses.

La mer sera agitée au Nord et peu agitée à localement houleuse sur le reste des côtes.

Une baisse de 1 à 2 degrés par jour

De samedi à lundi, les conditions météorologiques devraient favoriser l'apparition de cellules orageuses dans l'après-midi. Cette évolution s'accompagnera d'une baisse progressive des températures, estimée à 1 à 2 degrés par jour.

Une amélioration plus nette est toutefois attendue à partir du 3 septembre, date à laquelle les températures devraient enregistrer une baisse sensible.

Dans nos archives Sidi Bouzid-exposition « Hrayer Sidi Bouzid » : une vitrine pour les créations de 56 artisanesCette évolution devrait progressivement mettre fin à la vague de chaleur et favoriser le retour à des conditions météorologiques plus modérées sur l'ensemble du pays.

Les régions intérieures et du Sud, qui continueront à enregistrer des températures particulièrement élevées dans les prochains jours, devraient ainsi être les dernières à ressentir pleinement cette amélioration.