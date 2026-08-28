Tunisie: Canicule - Huit villes tunisiennes dans le Top 20 mondial des températures les plus élevées

28 Août 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie compte huit stations parmi les 20 ayant enregistré les températures maximales les plus élevées au monde au cours des dernières 24 heures, selon le classement publié jeudi 27 août 2026 par l'Observatoire tunisien de la météo et du climat (OTMC).

Kairouan arrive en tête des stations tunisiennes, avec une température maximale de 48,8°C, se classant au 7e rang mondial, à égalité avec Al Ahsa, en Arabie saoudite.

La ville de Zaghouan occupe la 8e position avec 48,7°C, suivie de Béja, 9e avec 48,6°C. Jendouba et Tozeur figurent également dans le Top 20, avec respectivement 48,4°C, aux 10e et 11e rangs.

La liste comprend également Gabès-Aéroport, qui se classe 13e avec 48,2°C, Kébili, 17e avec 47,8°C, et Sfax El-Maou, 18e avec 47,4°C.

Au total, huit stations tunisiennes apparaissent donc dans ce classement mondial, qui recense les températures maximales relevées sur une période de 24 heures, avec des données arrêtées au 27 août 2026 à 18h00 UTC.

Ces chiffres témoignent de l'ampleur de l'épisode de chaleur qui affecte plusieurs régions tunisiennes, alors que des températures particulièrement élevées sont également enregistrées en Algérie, en Irak, en Arabie saoudite, en Iran et au Koweït.

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