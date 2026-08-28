Algérie: Canicule - Cette ville algérienne enregistre la température la plus élevée au monde

28 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La ville de Bouchegouf, en Algérie, a enregistré jeudi 27 août 2026 la température la plus élevée au monde au cours des dernières 24 heures, avec un pic de 49,8°C, selon le classement publié par l'Observatoire tunisien de la météo et du climat (OTMC).

Bouchegouf devance ainsi Nasiriya, en Irak, qui a enregistré 49,7°C, et Rafaei, également en Irak, avec 49,2°C.

L'Algérie occupe une place particulièrement importante dans ce classement mondial, avec cinq stations parmi les 20 ayant enregistré les températures maximales les plus élevées.

Outre Bouchegouf, Skikda et Tarf figurent respectivement aux quatrième et cinquième rangs, avec 49,1°C chacune. Guelma arrive en 15e position avec 48°C, tandis qu'El-Oued et Touggourt se classent aux 19e et 20e places, avec 47,3°C.

Dans nos archives Biens spoliés et détournés à l'étranger : La Tunisie met à contribution l'ONU et la coopération internationaleCes relevés, établis à partir des températures maximales enregistrées sur une période de 24 heures et arrêtés au 27 août à 18h00 UTC, illustrent l'intensité de l'épisode de chaleur qui touche actuellement plusieurs pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

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