Tunisie: Ariana - Un distributeur d'eau minérale basé à Mnihla placé en garde à vue pour spéculation

Le parquet d'Ariana a ordonné, jeudi, le placement en garde à vue d'un distributeur d'eau minérale basé à Mnihla pour spéculation et monopolisation. L'opérateur stockait d'importantes quantités d'eau embouteillée et refusait de les approvisionner aux commerces locaux, en pleine vague de chaleur et malgré une forte demande sur ce produit de première nécessité, a indiqué le directeur régional du Commerce d'Ariana, Sami Bejaoui.

Lors de cette opération, les services du contrôle économique ont saisi 20 112 bouteilles d'eau minérale de formats et marques divers. L'intervention a été menée en coordination avec la brigade de recherche et d'inspection de Mnihla, la garde municipale, le poste de sécurité publique d'Ennasr et sous la supervision de la zone de la Garde nationale de Mnihla. Elle fait suite à des plaintes signalant le refus du grossiste de livrer un commerçant au détail, pourtant en règle et en mesure de prouver la légalité de son activité.

Dans nos archives Enquête ouverte sur un cas de violence contre une mineure dans une crèche privée à SilianaOutre l'arrestation du contrevenant et l'ouverture de poursuites judiciaires, les autorités ont confié le stock confisqué à un autre distributeur de la zone. Ce volume sera réinjecté dans les quartiers populaires touchés par les pénuries, tandis que les recettes de la vente seront versées au Trésor public.

Dans le même contexte, les agents du contrôle économique ont mené une seconde intervention à Ariana, saisissant 3 024 litres d'eau minérale chez un autre distributeur. Ce dernier vendait le pack de six bouteilles à 6 dinars au lieu du tarif réglementé de 4,8 dinars. Un procès-verbal a été dressé à son encontre pour hausse illégale des prix.

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