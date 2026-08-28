Tunisie: Protection civile - Les efforts se poursuivent pour maîtriser l'incendie de Nefza

28 Août 2026
La Presse (Tunis)

Les équipes de la protection civile, les agents des forêts et les bénévoles du Croissant-Rouge poursuivent leurs opérations sur le terrain pour tenter de maîtriser une série d'incendies violents déclenchés sur trois sites montagneux de la délégation de Nefza (gouvernorat de Béja) : le Jebel El Mseid, Jebel El Abiadh et la zone de Manasria.

Les flammes continuent de ravager de vastes étendues forestières. La situation est fortement compliquée par des températures élevées et des rafales de sirocco, qui accélèrent la propagation du feu sur un relief particulièrement escarpé et difficile d'accès.

Dans nos archives Jeunesse et stupéfiants: Entre les traitements sécuritaires et l'approche sociale et médicale Sur le terrain, la priorité absolue reste la protection des zones résidentielles bordant les massifs, notamment les localités d'El Ghaouafra et d'El Souaissia. Des engins lourds et des bulldozers sont déployés pour créer des pare-feux autour des habitations et contenir la progression des flammes.

Face à l'ampleur du sinistre et pour préserver le couvert forestier composé principalement de pins d'Alep, l'intervention de moyens aériens d'extinction devient urgente afin d'épauler les équipes terrestres et d'encercler les foyers encore actifs.

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