Afrique: Coopération bilatérale - Une délégation de la police tunisienne en mission dans le Michigan

Une délégation de la direction générale de la formation de la police tunisienne a effectué cette semaine une visite de travail dans l'État du Michigan, aux États-Unis. Ce déplacement visait à échanger des expertises avec la police locale et la Faculté de justice criminelle de l'Université d'État du Michigan, tout en découvrant les meilleures pratiques américaines en matière de formation à l'application de la loi.

Selon la page Facebook officielle de l'Ambassade des États-Unis en Tunisie, cette initiative vise à renforcer les capacités de la Tunisie face aux menaces sécuritaires communes, contribuant ainsi à la sécurité des citoyens des deux pays.

Durant cette visite, les membres de la délégation ont examiné les modèles américains d'administration des académes de police et d'assurance qualité des formations. Ces acquis permettront d'appuyer l'Académie de police des sciences de sécurité construite en partenariat avec les États-Unis -- dans la préparation de compétences spécialisées, capables de traiter des priorités sécuritaires majeures telles que la lutte contre le trafic de drogue, le crime organisé transfrontalier et le terrorisme.

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À cette occasion, l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, a souligné que le partenariat entre la police du Michigan et la police tunisienne ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de l'amitié tuniso-américaine, vieille de près de 230 ans.