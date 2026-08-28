Ethiopie: Les représentants de la diaspora saluent la Conférence de dialogue national comme une étape historique vers l'unité et la paix

S'adressant à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), le représentant de la diaspora au Royaume-Uni, Ustaz Muktar Jemal, a souligné le caractère ouvert à tous de ce processus, notant que parmi les participants figuraient des membres de la diaspora, des personnes en situation de handicap, des femmes et des hommes issus de divers groupes ethniques et régions.

« Chacun est venu librement et sans aucune ingérence pour exprimer les préoccupations de sa communauté et partager ses réflexions », a-t-il déclaré. « Nous avons tous fait part de nos inquiétudes, de nos souffrances et de nos interrogations. Nous nous sommes compris, nous nous sommes mis à la place les uns des autres, nous avons examiné les enjeux, nous nous sommes concertés et nous avons franchi une étape décisive. »

Ustaz Muktar a qualifié ce rassemblement de conférence véritablement historique, soulignant qu'il avait offert aux Éthiopiens une occasion rare de s'écouter les uns les autres et d'aborder les défis communs.

« L'Éthiopie en est sortie gagnante, c'est l'Éthiopie qui a fini par l'emporter », a-t-il déclaré, exprimant sa fierté d'y avoir participé. « J'ai constaté un désir sincère de paix, de coexistence, de respect mutuel et d'amour, dans un esprit d'inclusion totale tout au long de cette conférence. »

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Se montrant très optimiste quant à la trajectoire du pays, l'Ustaz Muktar a ajouté : « J'ai beaucoup d'espoir en l'avenir de l'Éthiopie. Cela me donne énormément d'espoir. »

Il a souligné qu'il incombait désormais aux principales parties prenantes de traduire les résultats de la conférence en actions concrètes, tout en exprimant sa pleine confiance en leur capacité à tenir ces engagements.

Gezahegn Sumamo, représentant la diaspora éthiopienne en Afrique du Sud, a quant à lui qualifié la conférence de percée majeure et de plateforme essentielle pour renforcer une culture du dialogue tout en reflétant la diversité des points de vue nationaux.

Il a souligné que la conférence avait réuni des groupes très variés, notamment des adultes, des enfants, des agriculteurs et des éleveurs, par l'intermédiaire de délégués choisis pour s'exprimer en leur nom.

« En tant que grande tribune où nous nous sommes concertés en tant que mandataires, cet événement a offert à l'Éthiopie une chance historique », a-t-il déclaré. « Ce que j'ai pu observer sur cette tribune, c'est la riche diversité des Éthiopiens. L'Éthiopie a triomphé et s'est imposée comme un pays victorieux. »

Gezahegn a souligné que ce dialogue avait offert aux Éthiopiens une occasion remarquable de débattre collectivement des enjeux nationaux urgents, attribuant ce succès aux efforts conjoints et à une ouverture historique rare.

« Puisque nous avons bénéficié d'une opportunité historique et que nous avons travaillé ensemble, et que cette session a été couronnée de succès, je tiens à adresser mes félicitations au peuple éthiopien », a-t-il déclaré.

Il a également souligné l'importance de ce processus pour la diaspora éthiopienne, affirmant qu'il offrait une formidable occasion de participer aux débats nationaux, de réfléchir aux défis du pays et d'apporter les perspectives acquises à l'étranger.

La Conférence de dialogue national, qui s'est déroulée sur 40 jours, de mi-juillet à fin août 2026 à Addis-Abeba, a réuni environ 4 000 délégués représentant des partis politiques, des organisations de la société civile, des institutions religieuses, des organismes gouvernementaux, d'anciens combattants et des communautés de la diaspora.

Les délégués ont débattu de huit grands enjeux nationaux et ont finalisé leurs recommandations à l'issue de la manifestation.

À l'issue de celle-ci, la Commission éthiopienne du dialogue national a exhorté les institutions concernées à s'atteler sans délai à la mise en oeuvre de ces recommandations, qualifiant ces résultats d'avancées durement acquises en vue de forger un consensus national et de renforcer l'unité.