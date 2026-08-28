Afrique: L'initiative Thaïlande-Afrique est relancée à Addis-Abeba

Addis Ababa — L'Initiative Thaïlande-Afrique (TAI) a été relancée aujourd'hui à Addis-Abeba, mettant ainsi un nouvel accent sur les relations entre la Thaïlande et l'Afrique ainsi que sur la coopération Sud-Sud.

La TAI est un cadre de politique étrangère lancé par la Thaïlande en 2013 afin d'établir des partenariats solides et axés sur les résultats avec les pays africains.

Étaient présents lors de cet événement le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande, Sihasak Phuangketkeow, ainsi que l'ambassadeur Dewano Kedir, directeur général chargé des affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et du Pacifique au ministère éthiopien des Affaires étrangères.

Cette initiative vise à renforcer la coopération entre la Thaïlande et les pays africains dans les domaines politique, économique et du développement.

Ce relancement intervient alors que la Thaïlande cherche à approfondir davantage son engagement envers l'Afrique et à faire progresser une coopération mutuellement bénéfique.