Ethiopie: Le pays et la Corée du Sud étudient les possibilités de coopération dans les domaines de la logistique verte et de la mobilité intelligente

Addis Ababa — L'Éthiopie et la Corée du Sud ont mené des discussions sur le renforcement de leur coopération bilatérale dans les secteurs de la logistique verte et de la mobilité intelligente.

Le ministre d'État chargé des Transports et de la Logistique, Dhenge Boru, a reçu dans son bureau une délégation de chercheurs sud-coréens afin d'évoquer les possibilités de partenariat dans le domaine des systèmes de logistique et de mobilité intelligents.

Cette réunion de consultation a porté principalement sur le « projet d'aide publique au développement (APD) relatif au programme de transition vers une logistique verte d'Ethiopost ». Le responsable du groupe de recherche, Yang Ho Lee, a déclaré que la logistique verte et la mobilité figuraient parmi les principaux domaines d'investissement de la Corée du Sud en Éthiopie.

M. Dhenge a souligné que la mise en oeuvre du projet avançait sans encombre et s'inscrivait dans la feuille de route stratégique du secteur des transports et de la logistique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon une publication du ministère sur les réseaux sociaux, M. Dhenge a souligné que, ce projet s'inscrivant directement dans la ligne de la politique gouvernementale et des objectifs de développement, l'administration s'engage pleinement à apporter tout le soutien nécessaire.

Il a également insisté sur le fait que l'intégration des technologies modernes dans les opérations est essentielle pour améliorer l'efficacité et la performance globale des services logistiques.

Le ministère a en outre déclaré que la vaste expérience pratique et les capacités technologiques de pointe de la Corée du Sud apporteraient des avantages significatifs à l'Éthiopie.

De son côté, Yang Ho Lee a déclaré que les progrès notables réalisés par l'Éthiopie en matière de transport écologique et de protection de l'environnement constituaient un facteur majeur de l'intérêt de la Corée du Sud pour les investissements dans ce pays.

Selon la publication du ministère sur les réseaux sociaux, les deux parties ont conclu leur rencontre en explorant les moyens de renforcer la coopération bilatérale par le biais d'échanges de connaissances et d'une collaboration entre experts dans les domaines de la logistique verte, de la mobilité intelligente et de l'application des technologies modernes.