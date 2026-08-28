Afrique: Ethiopian Airlines lance une liaison directe par avion-cargo reliant Chengdu au continent

Addis Ababa — Ethiopian Airlines a lancé un service régulier de fret reliant directement Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, à Addis-Abeba, créant ainsi un nouveau corridor de fret aérien entre l'ouest de la Chine et l'Afrique.

Selon une publication d'Ethiopian Airlines sur les réseaux sociaux, ce service ouvre une liaison directe de fret destinée à renforcer les échanges commerciaux et économiques entre le sud-ouest de la Chine et l'Afrique.

La liaison cargo Chengdu-Addis-Abeba est assurée par un Boeing 777 cargo et devrait, dans un premier temps, être exploitée deux fois par semaine.

Ce lancement marque une expansion importante des liaisons de fret aérien entre le pôle industriel de l'ouest de la Chine, en pleine croissance, et le marché africain.

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Ce service devrait faciliter le transport d'un large éventail de marchandises dans les deux sens.

Les marchandises en provenance de Chengdu et des pôles industriels environnants comprennent des produits électroniques, des machines et d'autres biens manufacturés de grande valeur, tandis que les exportations africaines peuvent désormais être acheminées vers le marché chinois grâce à cette nouvelle liaison.

Cette liaison renforce également le rôle d'Addis-Abeba en tant que plaque tournante majeure du fret entre la Chine et l'Afrique. Grâce au vaste réseau africain d'Ethiopian Airlines, les marchandises arrivant à Addis-Abeba peuvent être acheminées vers les principaux centres commerciaux du continent.

Selon des informations parues dans la presse de Chengdu, ce service devrait offrir une capacité supplémentaire pour les marchandises urgentes et de grande valeur, tout en réduisant les coûts logistiques et les délais de transit pour les entreprises de l'ouest de la Chine qui cherchent à accéder aux marchés africains.

Ce lancement s'inscrit dans la continuité des liaisons de longue date entre Ethiopian Airlines et la Chine. La compagnie aérienne assure depuis des décennies des liaisons aériennes entre l'Éthiopie et la Chine et n'a cessé de développer ses activités de transport de passagers et de fret dans ce pays.