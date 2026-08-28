Ethiopie: Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande arrive au pays pour une visite officielle

28 Août 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande, Sihasak Phuangketkeow, est arrivé ce matin à Addis-Abeba dans le cadre d'une visite officielle en Éthiopie.

À son arrivée à l'aéroport international Bole d'Addis-Abeba, il a été chaleureusement accueilli par le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye.

Au cours de sa visite, le vice-Premier ministre Sihasak doit s'entretenir avec de hauts responsables du gouvernement éthiopien afin d'examiner les moyens de renforcer encore les relations de longue date entre l'Éthiopie et la Thaïlande, et de faire progresser la coopération politique, diplomatique et économique entre les deux pays.

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