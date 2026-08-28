Soudan: Le Gouvernement affirme son respect à la souveraineté de la République du Tchad

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale a dit jeudi dans un communiqué qu'il suit attentivement les déclarations et les allégations concernant une agression soudanaise sur les territoires de la République frère du Tchad.

Le communiqué ajoute : « Le Gouvernement de la République du Soudan affirme son plein respect à la souveraineté de la République du Tchad, à l'unité de ses territoires et à l'intégrité de ses frontières, et son souci constant aux relations fraternelles, de bon voisinage et aux intérêts communs qui lient les deux peuples frères. »

Dans ce contexte, le Ministère des Affaires Etrangères s'étonne de la publication des positions attribuant catégoriquement la responsabilité aux Forces Armées Soudanaises avant avoir mené une enquête professionnelle et indépendante sur les circonstances de l'incident.

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Le ministère affirme que les Forces Armées Soudanaises s'acquittent de leur devoir constitutionnel pour défendre la souveraineté, la sécurité et l'intégrité des territoires du Soudan et pour faire face aux menaces rencontrant le pays, tout en s'engageant à respecter la souveraineté des États voisins et à ne pas viser leurs territoires, De même, le Gouvernement du Soudan s'étonne du silence sur les attaques quotidiennes lancées par les drones de l'intérieur de l'Ethiopie sur les territoires Soudanais, dont la dernière a eu lieu ce matin, alors même que nous disposons de preuves irréfutables de ces agressions répétées.

Le Ministère des Affaires Étrangères appelle toutes les parties internationales à faire preuve d'exactitude et d'objectivité, et à ne pas adopter des versions incomplètes, ce qui contribue à apaiser la tension et à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

Le Soudan réaffirme son souci d'entretenir des relations fraternelles et stables avec la République du Tchad et d'Éthiopie, et de régler toutes les questions frontalières ou sécuritaires à travers le dialogue et la coordination directe entre nous et ces pays, de manière à préserver la souveraineté et à servir les intérêts des peuples.