Ile Maurice: La VOH appelle à recentrer le débat sur la drogue

La Voice of Hindu (VOH), par la voix de son vice-président, Navin Unnoop, a demandé au leader de l'opposition de ne pas faire de politique autour de la santé d'un ministre et de se concentrer plutôt sur les problèmes plus urgents auxquels le pays doit faire face actuellement, notamment la drogue. Il a également souhaité que la première Private Notice Question de Chetan Baboolall soit consacrée à ce fléau de société mardi prochain, à la rentrée parlementaire.

C'était cet après-midi, vendredi 28 août, lors d'une conférence de presse tenue à Port-Louis, en compagnie de plusieurs représentants d'organisations socioculturelles.

Selon Navin Unnoop, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, «travay 24 lor 24», mais est «humain avant tout». Il a poursuivi : «Il est ministre de la Santé et représente toutes les communautés. La situation actuelle est pénible. S'il s'agissait d'une controverse portant sur des questions sensibles -- comme des contrats d'approvisionnement d'urgence visant à obtenir des commissions ou des allégations de favoritisme -- nous ne participerions pas à ce débat.

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Nous laisserions la justice et la loi suivre leur cours sans nous mêler à la polémique. Mais ici, nous avons affaire avant tout à un être humain ; il est intervenu dans une situation donnée, et pourtant, certains politiciens en font une affaire avant tout politique».

Il a ajouté : «Ladrog se enn problem nasional. Lider loposition pa pe vinn avek sa kestion-la li, li pe dimande kifer minis inn gagn 2 dotker».

Navin Unnoop a également déclaré : «Nou anvi ki gouvernman gouverne bien, get tou dimounn parey, rien de politique, rien de one-sided, nou nou anvi enn politik nasional».

Pour Navin Unnoop, le gouvernement sortant a mis en place les structures et les infrastructures nécessaires dans le secteur de la santé, mais la gestion est aujourd'hui assurée efficacement par le ministre Bachoo. Il a souligné : «C'est là toute la différence entre le gouvernement sortant et l'actuel».