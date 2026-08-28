Ile Maurice: Ravin Rampersad suspendu de ses fonctions

Le Chief Executive Officer (CEO) de SME Mauritius, Ravin Rampersad, a été suspendu de ses fonctions, avec effet ce 28 août, à la suite d'une décision du board de l'organisme.

Dans un communiqué émis ce vendredi 28 août, SME Mauritius indique que cette suspension intervient dans l'attente d'une enquête.

Afin d'assurer la continuité des opérations de l'organisme, le board a par ailleurs nommé Raj Kishore Bunjun, ancien Permanent Secretary au ministère de l'Industrie, des PME et des coopératives (SME Division), au poste d'Officer-in-Charge de SME Mauritius.

Cette nomination prend effet alors que l'enquête concernant le CEO suspendu est en cours.