Ile Maurice: Athletisme - La relève à l'honneur au stade Auguste Vollaire

Repérer les jeunes de 9 à 12 ans qui présentent un potentiel en athlétisme dans la région de Flacq, et leur donner les moyens de progresser et de se développer sur le long terme ! C'est dans cette optique que le groupe Alteo et la Mauritius Athletics Association lancent l'Alteo Kids Athletics Talent Detection Program. Une journée sportive sera ainsi organisée, ce samedi, au stade Auguste Vollaire, à Flacq, dans le cadre de cette initiative.

L'Alteo Kids Athletics Talent Detection Program invite les jeunes passionnés d'athlétisme à se dépasser et à révéler leur plein potentiel. Pour les inscriptions, celles-ci se sont faites auprès de l'administration de leur école ou se feront directement au stade Auguste Vollaire, à Flacq, ce samedi. Au cours de cette journée, les jeunes participants, issus d'écoles publiques ou privées, se mesureront à travers quatre épreuves d'athlétisme : le sprint, pour évaluer leur agilité et leur coordination ; le saut en longueur, pour développer leur rythme et leur capacité à se mouvoir dans l'espace ; le lancer du poids à bras cassé (Single-Arm Push), axé sur la force du haut du corps, et enfin, la course d'endurance, qui sollicitera leur résistance à la fatigue.

Les jeunes participants, issus d'écoles publiques ou privées, se mesureront à travers quatre épreuves d'athlétisme.

Grâce au partenariat entre Alteo et la Mauritius Athletics Association, les participants sélectionnés bénéficieront gratuitement de l'expertise d'entraîneurs certifiés, avec un encadrement technique de haut niveau, au coeur même de la région de Flacq. Les jeunes participeront ainsi à des séances de coaching les 5 et 12 septembre, suivies d'une compétition le 19 septembre prochain, toujours au stade Auguste Vollaire, à Flacq.

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«Le sport apprend très tôt des valeurs qui restent pour la vie : l'effort, la discipline, le respect des autres, la persévérance et l'envie de progresser. Ce sont aussi des valeurs qui nous parlent profondément chez Alteo. À travers ce programme, nous voulons donner à de jeunes talents de Flacq une vraie chance d'être identifiés, accompagnés et encouragés dans leur propre région. Tous ne deviendront pas des champions, mais chacun doit pouvoir découvrir ce dont il est capable lorsqu'il bénéficie du bon encadrement, au bon moment. Pour nous, soutenir la relève sportive, c'est aussi investir dans la confiance, l'ambition et l'avenir de l'Est», souligne Laurent Potage, Chief Communications and Sustainability Executive d'Alteo.

Ce programme permettra d'identifier les futurs champions de l'athlétisme.

Pour sa part, Didier Guillemin, président de l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA) souligne : «A travers ce programme de détection, l'AMA souhaite offrir aux jeunes de la région de Flacq l'occasion de révéler leur potentiel et de découvrir l'athlétisme. Cette collaboration avec Alteo et les établissements scolaires de Flacq constitue une étape importante dans notre volonté d'identifier, d'accompagner et de développer les talents de demain. Nous remercions sincèrement Alteo pour son engagement envers la jeunesse et le sport mauricien.»