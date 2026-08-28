Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire - La PCR impose de nouvelles mesures pour sécuriser les élèves à Mbuji-Mayi

La Police de circulation routière (PCR) du Kasaï-Oriental renforce les mesures de sécurité autour des établissements scolaires de Mbuji-Mayi à quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre 2026.

Lors de sa parade hebdomadaire tenue mercredi 26 août, le commandant de la PCR, le commissaire supérieur adjoint Félix Mukuna, a donné plusieurs consignes aux conducteurs, aux commerçants, aux autorités locales et aux agents chargés de la régulation de la circulation.

Vitesse limitée à 30 km/h près des écoles

Les conducteurs de taxis-motos sont appelés à respecter les passages pour piétons et à réduire leur vitesse à 30 km/h à l'approche des établissements scolaires. Ils devront également s'arrêter pour laisser traverser les élèves. Tout refus de priorité sera sanctionné, prévient la PCR.

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Les commerçants ambulants, vendeurs de carburant informels et maraîchers sont, pour leur part, sommés de libérer les trottoirs afin de permettre la circulation des piétons.

La PCR demande également aux autorités locales de ne plus percevoir de taxes liées à l'occupation illégale de la voie publique et de réorienter les vendeurs vers les marchés appropriés.

Les policiers appelés à faire preuve de professionnalisme

Le commandant de la PCR demande aux agents déployés près des écoles de faire de la sécurisation de la traversée des élèves leur priorité.

« À chaque poste proche d'une école, votre priorité absolue est la sécurisation de la traversée des élèves », a rappelé Félix Mukuna.

La PCR annonce des contrôles dès le 1er septembre, jour de la rentrée, afin de veiller au respect de ces mesures sur les axes routiers de Mbuji-Mayi.