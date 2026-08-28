Congo-Kinshasa: Dialogue national - La société civile appelle à la convergence et annonce une réunion préparatoire au pays

Le Cadre de concertation national de la société civile de la RDC salue ce vendredi 27 août, l'annonce de la convocation du Dialogue national pour la paix, la cohésion nationale et la refondation de l'État, faite par le président Félix Tshisekedi.

Dans une déclaration à la presse, son coordonnateur national, Danny Singoma Boss, a appelé les institutions publiques, les partenaires de la RDC et l'ensemble des parties prenantes à privilégier la convergence autour de l'intérêt national.

Dans le cadre de sa mission de promotion du dialogue, le Cadre de concertation national annonce une première réunion préparatoire aux assises de la société civile sur le Dialogue national. Cette rencontre est prévue mardi 1er septembre 2026 à Kinshasa.

L'organisation souhaite réunir les principaux réseaux, plateformes et faîtières de la société civile présents sur l'ensemble du territoire national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il est temps et impérieux que, dans sa pluralité, la société civile démontre une image de convergence et de responsabilité face aux enjeux majeurs pour la nation que constitue le dialogue national », a déclaré Danny Singoma Boss.

Un appel à l'unité des organisations de la société civile

Le Cadre de concertation invite les différentes composantes de la société civile à éviter les divisions et les initiatives parallèles qui pourraient, selon lui, nuire au processus.

Il demande également au chef de l'État de s'investir personnellement pour favoriser la convergence entre les organisations de la société civile et éviter « le parallélisme, la dispersion et les rivalités ainsi que les discordances ».

Pour cette structure, l'objectif est de permettre à la société civile de présenter une démarche concertée et responsable dans le cadre du Dialogue national annoncé par le président Félix Tshisekedi.