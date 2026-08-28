Afrique: L'OMS lance une plateforme africaine de données sanitaires couvrant 47 pays

L'Organisation mondiale de la Santé a lancé une plateforme régionale de données sanitaires destinée à fournir aux gouvernements africains un système unique leur permettant de suivre les tendances sanitaires, de planifier les services et de réagir aux épidémies. Le « Regional Health Data Hub » (Centre régional de données sanitaires) a été inauguré le 27 août à Addis-Abeba, lors de la réunion du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique.

La plateforme rassemblera des données jusqu'ici stockées dans des systèmes nationaux et régionaux distincts. Elle couvre des domaines tels que la santé maternelle, les maladies infectieuses, les médicaments, les professionnels de santé et la prestation des services. Les gouvernements pourront utiliser des tableaux de bord, des cartes et des outils d'analyse pour comparer les tendances et identifier les lacunes dans les services de santé, tout en conservant le contrôle de leurs données nationales.

L'OMS a indiqué que le système utilise l'intelligence artificielle et l'analyse de données pour faciliter les prévisions et transformer les informations sanitaires en données factuelles à l'intention des décideurs. Il est destiné à aider les pays à identifier les zones confrontées à des pénuries de personnel de santé, d'équipements ou de services, et à orienter les budgets vers ces besoins. La plateforme desservira les 47 pays de la Région africaine de l'OMS.

Le système vise également à améliorer les réponses aux urgences sanitaires. La fragmentation des données peut ralentir la détection des épidémies et compliquer la tâche des gouvernements lorsqu'il s'agit de déterminer où les ressources sanitaires sont nécessaires. Une plateforme commune permettrait aux responsables de regrouper des informations provenant de différentes sources et de suivre l'évolution de la situation en temps réel.

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Ce lancement intervient alors que les ministres africains de la Santé s'efforcent de renforcer les systèmes de santé tout en faisant face à des déficits de financement, à des pénuries de personnel et à des épidémies. Lors de cette même réunion de l'OMS, les États membres ont approuvé des plans portant sur le financement de la santé, la réglementation médicale ainsi que le recrutement et la fidélisation de 3 millions de professionnels de santé supplémentaires d'ici 2035. L'OMS a indiqué que la plateforme de données soutiendra ces efforts en fournissant aux gouvernements des informations leur permettant d'évaluer les besoins et de suivre les résultats.

Points clés à retenir

Le principal problème que le centre de données de l'OMS tente de résoudre n'est pas le manque d'informations sanitaires, mais la manière dont ces informations sont stockées et utilisées. Les pays collectent des données sur les hôpitaux, les maladies, les médicaments, les professionnels de santé et les patients, mais ces ensembles de données peuvent se trouver dans des systèmes qui ne communiquent pas entre eux. Il est donc plus difficile d'identifier les lacunes dans l'offre de services ou de réagir lorsque la situation évolue. Le regroupement de ces données pourrait aider les gouvernements à décider où affecter les médecins, les cliniques, les médicaments et les financements.

La plateforme pourrait également faciliter la prévision des épidémies en permettant aux responsables d'identifier les évolutions à travers plusieurs indicateurs plutôt que de se fier à un seul ensemble de données. Le recours à l'intelligence artificielle pourrait faciliter le traitement de ces informations, mais la valeur du système dépendra de la qualité et de la fréquence des données fournies par les pays.

La question du contrôle national se pose également, car les informations sanitaires peuvent inclure des données que les gouvernements pourraient ne pas souhaiter voir gérées en dehors de leurs propres systèmes. L'OMS précise que chaque pays conservera la souveraineté sur ses informations. Si les gouvernements tiennent la plateforme à jour et utilisent ses conclusions dans leurs décisions budgétaires, cette plateforme centrale pourrait rendre la planification sanitaire plus réactive dans l'ensemble de cette région composée de 47 pays.