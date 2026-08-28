Cote d'Ivoire: Niakaramandougou - Un accident de la circulation fait 5 morts et 9 blessés

Une sortie de route d'un car de transport en commun a endeuillé plusieurs familles, le vendredi 28 août 2026, sur l'axe Niakaramandougou-Tafiré, dans le département de Niakaramandougou, région du Hambol.

Selon les informations communiquées par les pompiers civils, l'accident a fait 14 victimes, dont cinq morts et neuf blessés.

Alertés, les pompiers civils du département de Niakaramandougou se sont rendus sur les lieux afin de porter assistance aux victimes.

Les opérations de secours se poursuivent afin d'apporter toute l'assistance nécessaire aux victimes.

Les circonstances exactes de cet accident restent, pour l'heure, inconnues.