Cote d'Ivoire: Assurance vieillesse - La Cnps instruit les travailleurs de Fraternité Matin

Une équipe de l'agence d'Adjamé de la Caisse nationale de prévoyance sociale a échangé, le 27 août, avec les employés de la maison de presse.

A la demande de la direction générale de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci), éditrice du quotidien Fraternité Matin, une délégation de l'agence de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) d'Adjamé a animé, le jeudi 27 août, une session de formation des employés sur « Les nouvelles réformes de l'assurance vieillesse et la préparation de la retraite ».

Face aux travailleurs du groupe de presse venus nombreux à la salle Félix Houphouët-Boigny, le chef de l'agence Cnps d'Adjamé, Jean Kouadio, a présenté et expliqué les composantes de l'assurance vieillesse. Que sont la pension de retraite normale, l'allocation unique, le remboursement des cotisations personnelles, la pension d'invalidité et la pension de réversion.

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« La pension de retraite normale est payée à tout travailleur assuré qui atteint l'âge de 60 ans, après avoir accompli au moins 15 ans d'activité salariée ayant donné lieu à des cotisations dans une ou plusieurs entreprises immatriculées à la Cnps et qui a cessé toute activité salariée », a dit d'emblée Jean Kouadio.

Il a fait savoir que l'assurance vieillesse est une somme d'argent, appelée revenu de remplacement, payée par la Cnps au retraité à la place du salaire qu'il percevait en activité.

Ce revenu de remplacement est reversé sous forme de capital unique, payé en une seule fois au travailleur qui totalise moins de 15 ans d'ancienneté. Le retraité qui a 15 ans de carrière et plus perçoit une rente viagère chaque mois.

Avec la réforme en vigueur depuis 2025, le taux d'annuité (ou de rendement), qui était de 1,7 % par an, avec un taux de remplacement plafonné à 50 %, est passé à 2 % pour les 15 premières années de carrière, 1,7 % pour les années suivantes, avec un taux de remplacement qui peut atteindre les 100 %.

Jean Kouadio a particulièrement insisté sur la nécessité pour tout travailleur lié à la Cnps de posséder son compte e-cnps. Cet accès numérique permet au détenteur de faire ses demandes en ligne pour les bulletins de prestation, les attestations et les actes de domiciliation.

Il a recommandé aux travailleurs de s'assurer qu'ils sont bel et bien immatriculés à la Cnps, de vérifier que leur matricule est le bon et de bien conserver leurs bulletins de salaire.