Cameroun: Au pays - Le site internet du minat est-il de nouveau manipulé ou piraté

Le site du Minat est-il de nouveau manipulé ou piraté? C'est la question que se posent depuis quelques jours plusieurs lecteurs de Camer.be.

Las d'attendre la réponse des gestionnaires de ce site suite à notre interpellation par mail et par appel téléphonique, nous y avons fait un tour ce 28 août 2026 à 14h17 (heures du Cameroun) sur https://minat.gov.cm

Premier constat. Sur l'entête de la page d'accueil de ce site, quand vous cliquer sur le menu Annuaires, vous trouvez des sous menus reservés aux, Associations légales, Chefferies tradditionnelles, Confessions réligieuses, Partis politiques, Sociétés de gardiennage.

Tous ces différents sous menus susmentionnés n'ont plus de contenus.Tous ont disparu. Rien ne s'affiche pourtant, ces sous rubriques fonctionnaient bel et bien lundi dernier (24 août 2026 à 14h 25)

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Aussi, en cliquant par exemple sur le sous menu intitulé "Partis politiques du Cameroun". Un message laconique y apparaît: "Il y a eu une erreur critique sur ce site."

Il devient donc impossible d'ouvrir par exemple l'annuaire des partis politiques afin d'avoir une idée sur leur date de légalisation, leur siège, leurs dirigeants etc.

Selon nos enquêtes suite à un recoupement auprès des techniciens attitrés en informatique et certaines sources proches du Minat qui ont requis l'anonymat, la modification est ciblée. Seule la rubrique reservée aux annuaires a été supprimée.. Aucune autre donnée du site n'a été altérée.

Le timing est suspect : la disparition du contenu des sous rubriques des annuaires a lieu juste après la diffusion de la lettre adressée à un ex membre du Mouvement pour la renaissance du Cameroun et datant du 19 août 2026 dans laquelle le ministre Atanga Nji refuse de prendre acte de la Convention extraordinaire du MRC du 21 décembre 2025.

Il faudra souligner qu'en dehors de la rubrique des Annuaires, l' administrateur du site n'a pas modifié les autres documents.

L'on se rappelle que le 25 juillet 2025, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, avait annoncé un piratage ciblant le site web et les systèmes informatiques de son département ministériel. L'objectif d'après lui? Manipuler les données du processus électoral en cours (Election présidentielle).

A la suite de cette manipulation, le regretté de mémoire Anicet Ekane avait disparu à la tête de son parti le Manidem au profit de Dieudonné Yebga.

Que cache cet autre black out total sur l'annuaire de ce site ? Seul l'avenir nous en dira plus. Just wait and see.